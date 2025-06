“Acá el héroe no es el que más mata, sino el más sensible”: Édgar Vittorino habló con SEMANA sobre el estreno de su nueva película

Un padre muy madre es la historia de Denis, un joven soñador que, junto a su hermana y su madre, intentar sacar el negocio familiar adelante cuando se entera de que va a ser padre y deberá prepararse para criar a su hijo, mientras su pareja termina sus estudios universitarios.

Sin embargo, esta película va mucho más allá; es un homenaje a todas y cada una de las mujeres colombianas que, sin importar las razones, han tenido que convertirse en madres solteras.

Lejos de caer en el cliché de la “madre luchona” o aquella que es madre y padre, la cinta es un viaje por el sinfín de sentimientos que experimentan las mujeres en su embarazo.

Pero también el papel del padre que, inesperadamente, debe asumir el rol de cuidador, en una sociedad donde este papel ha sido asumido por la madre.

En este sentido, Édgar Vittorino, habló con SEMANA sobre su protagónico, su preparación y lo que significa ser un “padre muy madre”.

SEMANA: ¿Cómo fue el proceso de preparación para este rol?

Édgar Vittorino: fue muy interesante porque acá el héroe no es el que más mata, no es el que más pelea, sino el más sensible y lo que yo tuve que trabajar fue en eso, en que el héroe, en este caso Dennis, tenía que encontrar la fortaleza en su sensibilidad y en su empatía.

Édgar Vittorino, actor colombiano | Foto: Suministrada

Entonces lo primero que hice fue hablar con mi hermana, que es la mujer con hijos de mi edad más cercana, y con mi madre y ellas me contaron todos los detalles, todas las dificultades, todo lo que se sufre, lo que se disfruta desde el embarazo y de la maternidad y a partir de ahí empecé a investigar en mí mismo.

Por otro lado, tengo un padre con una condición médica un poco compleja, por lo que yo asumo a veces el lugar del padre, lo hago con amor y estos años de su enfermedad también nos han servido para eso, por lo que parte de eso está puesto en la película.

SEMANA: Si bien es cierto que a las madres solteras les toca muy difícil, muchas veces no quieren que las encasillen en ese papel de víctimas, ¿cómo hicieron para alejarse de esos clichés y mostrar la realidad de las madres?

E.V.: en la película se va a ver que hay muchos tipos de mamás solteras, no solamente a la que abandona el marido, sino también la que decide ser madre soltera por convicción, ya que eso es algo que cada día se está volviendo más natural, también la que no quiere aguantar un tipo que no le hace feliz y simplemente se decide por su felicidad, y la de su hijo y sigue adelante sola, y bueno también la que mete la pata, pero luego se da cuenta de que no está sola en este camino.

Hay muchas madres y nosotros las tuvimos en cuenta todas en la película. Eso nos ayudó a no quedarnos con solamente la figura de la sufridora, sino con todas las posibilidades que hay en ese camino.

SEMANA: ¿Cómo ha sido regresar a Colombia luego de estar tantos años en España? ¿Cómo se ha sentido?

E.V.: siento que hemos crecido mucho en Colombia, yo he aprendido mucho afuera y quisiera aportar también y que eso haga que nuestro cine o que nuestras series sean mundiales como lo están logrando en este momento, como con Cien años de soledad, donde hicimos que una cosa que habla de un pueblo costeño la viera el mundo entero, ya lo habíamos logrado con el libro, pero ahora también con la serie.

Édgar Vittorino, actor colombiano | Foto: Suministrada

También quiero hacer lo mismo con nuestras películas, quiero retornar a casa y aportar desde aquí todo lo aprendido a ese bebé que está ya creciendo, que lo sigamos cuidando.

SEMANA: Y en su vida personal, ¿quiere ser padre?

E.V.: yo he sido como un papá para mi familia, porque la vida me ha dado la oportunidad con el arte de salir adelante, de no vivir lo que a uno le iba a tocar en esta vida, estar ahí jodido sin plata, y la vida me ayudó a salir y poder ayudar a mis padres, a mis hermanos, a todos, a que hoy tengan una vida más cómoda, entonces creo que ejerzo como padre ya, y con respecto a tener uno mío todavía no se ha dado, pero si llega por supuesto que lo recibiré con los brazos abiertos.

SEMANA: ¿Cuánto tiempo se piensa quedar en Colombia y qué proyectos vienen?

E.V.: estamos grabando una serie nueva para Netflix, con la idea de que sigamos exportando series que lleguen a todo el mundo, entonces por eso estoy aquí, no se puede decir todavía nada sobre la producción, pero me voy a quedar un par de meses trabajando por acá por Colombia.

También estoy trabajando en la segunda temporada de Cien años de soledad, habrá sorpresas ahí con el personaje. Colombia me está recibiendo con los brazos abiertos y yo también he vuelto con los brazos abiertos, más enamorado que cuando me fui.

SEMANA: Finalmente, una invitación le hace a los colombianos para que vayan a ver la película...

E.V.: le digo a las mujeres que le compren la boleta a sus esposos, díganles que van a ver Terminator dos y los metan a ver Un padre muy madre, para que salgan hasta aquí diciendo bueno, mami, hoy cambio el pañal yo.