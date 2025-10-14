Suscribirse

‘Octubre Prohibido’ transforma las salas de cine en escenarios de investigación paranormal en Colombia

Redacción Semana
14 de octubre de 2025, 9:56 p. m.
'Noise' en el proyecto cinematográfico ‘Octubre Prohibido’ | Foto: The G Seven / API

El proyecto cinematográfico y experiencial Octubre Prohibido, creado por The G Seven, llega este mes a Colombia con una propuesta que convierte las salas de cine en espacios de investigación paranormal. La iniciativa reúne dos producciones —Noise y No entres— bajo un mismo concepto de narrativa transmedia que une el misterio, la cultura popular y el terror desde una perspectiva colectiva.

El primer caso, Noise, se estrenará el 23 de octubre. Se trata de un thriller psicológico coreano centrado en una mujer con pérdida auditiva que empieza a percibir sonidos imposibles vinculados con la desaparición de su hermana. La historia propone una experiencia auditiva inmersiva que involucra directamente al espectador.

El segundo caso, No entres, llegará a las salas el 6 de noviembre. Presenta un formato de found footage en el que dos creadores de contenido cruzan el umbral de una casa maldita en busca de fama, desencadenando una serie de eventos sobrenaturales que mezclan lo digital con lo espiritual.

Ambas producciones estarán acompañadas por los denominados Guardianes Paranormales: Isabel Goyeneche, investigadora del misterio; Ayda Luz Valencia, sensitiva; el obispo Cristian Piedrahita, exorcista; y Alexander Torres, cazador de sombras. Ellos aportarán un contexto basado en sus experiencias en programas de televisión y plataformas como Ellos están aquí, Mi encuentro con el mal y Primer Impacto.

‘Octubre Prohibido’ transforma las salas de cine en escenarios de investigación paranormal en Colombia | Foto: The G Seven / API

Entre los integrantes destaca Ayda Valencia, médium y escritora colombiana reconocida en América Latina por su trabajo espiritual. Su participación en Octubre Prohibido refuerza la conexión entre el cine, lo paranormal y la interpretación de lo inexplicable, eje central de una propuesta que busca explorar el límite entre la ficción y la realidad.

