‘Isabel’, la nueva miniserie que cuenta la historia de la famosa escritora chilena

Los próximos 29, 30 y 31 de julio, los seguidores de la escritora latinoamericana Isabel Allende podrán conocer un poco más sobre la historia detrás de esta reconocida autora en el canal Lifetime. En México, Chile y Venezuela el horario es a las 10:00 p. m., en Colombia a las 9:00 p. m. y en Argentina a las 11:00 p. m.

Esta miniserie se compone de tres capítulos que recorren algunos momentos que marcaron la vida personal de Allende, desde finales de la década de los sesenta hasta comienzos de los noventa, cuando ocurrió un acontecimiento trágico: el diagnóstico de una enfermedad grave en su hija Paula.

La joven tenía 28 años cuando conoció esta noticia y un año después murió.

“Este proyecto de Isabel es un sueño muy largo que comenzó hace unos cinco años, ya casi seis, de un grupo de mujeres del canal Mega que soñamos con hacer la historia íntima de esta gran escritora. La historia de la mujer que hay detrás de la escritura. Se lo planteamos a ella y con mucha generosidad nos dijo que lo autorizaba, pero que era un proyecto nuestro, no de ella. Porque ella respetaba la libertad creativa y que a ella no le gustaría que alguien estuviera dictándole qué escribir. Logramos que Daniela Ramírez, una gran actriz chilena, la interpretara. Convocamos a un increíble equipo creativo y los resultados están a la vista. Es un orgullo para nosotros todo lo que ha volado esta serie”, comentó Isabel Miquel, productora ejecutiva de la miniserie.

Isabel Allende, escritora chilena. - Foto: Fotógrafo Lori Barra

Esta producción fue basada en Paula, un libro publicado en 1994, en el que Allende narra sobre su experiencia y el dolor que significó la muerte de su hija. La miniserie es protagonizada por la actriz Daniela Ramírez, ganadora del Premio Altazor de Artes Nacionales de Chile a la Mejor Actriz 2012.

La escritora chilena indicó que le gustó el resultado de los capítulos y la forma en que se desarrolló la producción de la miniserie.

“Yo había pedido una sola cosa si hacían esta serie, y era que tuvieran mucho respeto por las otras personas que aparecen ahí. Mi vida está expuesta en varias memorias que he escrito y esta miniserie está basada en Paula, una memoria que escribí después que murió mi hija. Entonces no puedo alegar nada. Pero otras personas que aparecen en la serie, como mi primer marido, padre de mis hijos; como el marido de Paula; como mi propio hijo, y tantas otras personas, tienen sus vidas privadas y no tienen por qué ser expuestos por culpa mía. Entonces pedí que fueran muy respetuosos con ellos. Y lo fueron. Me gustó mucho el trabajo que hizo Megamedia Chile, fue una producción muy cuidadosa. Vinieron a mi oficina, revisaron cientos de fotografías, videos, entrevistas, películas y copiaron los vestidos de cada época. Incluso joyas artesanales, que son piezas únicas, las copiaron exactas. Los peinados, las casas. Cada período que aparece en la miniserie está tan bien hecho, Así que quedé muy impresionada”, comentó Isabel Allende sobre la serie.

Capítulos

VIERNES 29 DE JULIO

El costo de la libertad

Isabel es una feliz madre y esposa, además de una famosa periodista feminista en Chile. Pero la dictadura militar chilena romperá su carrera y su vida.

SÁBADO 30

El diablo en el espejo

El exilio y la soledad llevan a Isabel por caminos oscuros durante su estancia en Venezuela. Sin embargo, la escritura será su salvación y le abrirá las puertas al mundo.

DOMINGO 31

Los espíritus

El vertiginoso camino hacia el éxito de una escritora amada por lectores de todo el mundo se ve abruptamente interrumpido por el dolor más grande que puede sufrir una madre.