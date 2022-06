Woody Allen anuncia su retiro del cine, esta es la razón

Woody Allen, director de cine, manifestó este martes 28 de junio, que realizar películas ya no lo emociona como antes, así lo dio a conocer en una entrevista con el actor Alec Baldwin.

El reconocido director, de 86 años, conversó con el actor durante casi media hora en una transmisión en vivo por la red social Instagram, a través de la cuenta del actor.

La entrevista abarcó varios temas, aunque ninguno polémico, como las acusaciones de abuso sexual efectuadas por su hija, Dylan Farrow, en contra de él.

Este caso fue abordado en el documental Allen v. Farrow, lanzado por HBO en febrero de 2021. Asimismo, en el primero de los cuatro episodios de la producción, Farrow, adoptada por el cineasta y su exesposa Mia Farrow, afirma su acusación contra su padre, ya que según ella, Allen abusó sexualmente de ella cuando tenía siete años, en 1992.

Por su parte, el reconocido director ha negado, en diferentes oportunidades, las acusaciones en su contra, por las que ha enfrentado varias investigaciones.

En primera instancia, el director afirmó que “probablemente haré esta película más, pero he perdido gran parte de la emoción, porque no tiene el mismo efecto cinematográfico, no es como cuando comencé a filmar”.

Asimismo, el director de películas de culto como Manhattan, Annie Hall, entre otras, indicó que reflexionó sobre el tema tras agarrarle el gusto al aislamiento durante la pandemia.

“Estaba en casa escribiendo mucho”, dijo. “Es una forma agradable de vivir. Luego pensé: ‘bueno, tal vez haga una o dos (películas)”, aseveró el cineasta.

“No me divierto igual haciendo una película y presentándola en el cine (...) Era agradable saber que 500 personas la veían de una vez”, agregó.

De igual manera, habló sobre los cambios que está sufriendo la industria, la cual se ha visto sacudida por la llegada y el crecimiento de las plataformas de streaming.

Por otra parte, el director lamentó del presente del teatro y de Broadway, recordando una “variedad” que, según él, ya no existe debido a que el famoso distrito del centro de Nueva York se ha convertido en “un centro comercial espantoso”.

“Ahora todas las obras son musicales, reestrenos, espectáculos en los que hay estrellas...”, indicó. De igual forma, manifestó que echa de menos a los dramaturgos de la calidad de Tennessee Williams o Arthur Miller y mostró disgusto con las producciones multimillonarias.

“El mundo en el que crecí, el del cine y Broadway, ya no es lo mismo. Es menos placentero para mí, y se combina con la experiencia de que me gusta estar en casa escribiendo, disfrutando de mi tiempo libre”, aseveró.

Además, agregó que “voy a hacer una más y ver cómo me siento”, sin embargo, Allen afirmó que lo más seguro es que quizás de “un giro hacia la escritura”, ya sea con una novela o con ensayos como los que ha publicado recientemente, llamados “Zero Gravity”.

En ese sentido, Baldwin, quien en meses anteriores fue el centro de atención por el disparo que mató en octubre a su directora de fotografía Halyna Hutchins en un set de rodaje, hablaron con el director sobre dicho ensayo.

¿Quién es Woody Allen?

Allen nació en Nueva York el 1 de diciembre de 1935, en donde abarca más de seis décadas de carrera en el mundo cinematográfico, donde ha filmado un centenar de películas.

El director ha recibido un buen número de nominaciones, teniendo de esa forma el récord de mayor nominaciones de la Academia al mejor Guion Original con 16 nominaciones y tres ganadas con Annie Hall, Hannah y sus hermanas y Midnight in Paris.

Asimismo, Allen ha sido nominado a Mejor Director siete veces y ganó por Annie Hall en el año 1978. Además, las tres películas ganadoras a mejor Guion Original, estuvieron nominadas a Mejor Película.