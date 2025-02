“Tenemos que seguir así si queremos ganar lo que queremos. No quería venir aquí para jugar mal. Realizar mi sueño es una cosa, pero quería jugar bien, marcar una época con el Real Madrid. Tenía que jugar con personalidad y buscar mi calidad. Siempre he dicho que no tengo límites. Si puedo marcar 50 los voy a marcar, pero lo más importante es ganar títulos. En mi carrera he marcado muchos goles, pero si no ganas títulos no vale para nada”, sentenció.