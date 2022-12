Cristiano Ronaldo sufre ahora por unas explosivas declaraciones del técnico de Manchester United

Lastimosamente, para la alta competencia la carrera de un futbolista empieza a caer a los 37 años. Así se llame Cristiano Ronaldo, el cuerpo no responde de la misma manera y hay que aceptar la realidad. En el último año, esa decadencia en la vida deportiva del luso ha dejado ver que va teniendo poca cabida en la élite, tanto en los clubes de primer nivel que acostumbraba a estar, como en el seleccionado de su país en donde empiezan a aparecer nuevos nombres que terminarán siendo su reemplazo.

Por el momento, CR7 se encuentra en la disputa del Mundial de Qatar 2022, pero ya en menos de 10 días tendrá que preocuparse por volver al club que decida para seguir su carrera deportiva, luego de haber terminado en medio de la cita orbital su vínculo con el Manchester United, donde aseguró sentirse traicionado: “Siento que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, también el año pasado”.

A la par de esa declaración bastante controversial en una entrevista exclusiva con el periodista Piers Morgan, también habló del técnico Erik ten Hag, con el cual no mantuvo una buena relación. “No lo respeto porque él no muestra respeto por mí. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto. Me han convertido en la oveja negra”.

Precisamente sobre la decisión del club para no contar más con el goleador luso, en las últimas horas el holandés hizo referencia al tema y dijo: “Se marchó, es parte del pasado. Ahora miramos hacia adelante, miramos al futuro”.

Erik ten Hag has addressed Cristiano Ronaldo's Manchester United departure for the very first time... 👀



“Necesitas las personalidades adecuadas en el vestuario, ya no para ganar un partido, sino para ganar trofeos”, finalizó sobre el tema del ‘Bicho’ sin hacer referencia a él de manera directa.

Y proyectando un proceso de los diablos rojos ya con Ronaldo en el regreso del fútbol inglés, apuntó a que “hay que estar preparados, pero creo que nuestros jugadores están acostumbrados a esto. Son ganadores y ahora están luchando por la Copa del Mundo. Ojalá alguno la gane, pero en el momento en el que queden eliminados tendrán que manejar la situación. Tienen que estar listos para el siguiente reto”.

Líos en la selección de Portugal

La tercera semana de Cristiano Ronaldo en el Mundial de Qatar 2022 ha estado marcada por una ola de escándalos que intentan explicar su relación con el cuerpo técnico y los demás jugadores. Primero, hizo gestos de desaprobación contra el cambio de su técnico ante Corea del Sur, luego se mostró molesto por iniciar desde el banquillo contra Suiza y ahora se rehusó a entrenar con los suplentes, de acuerdo con lo reportado este miércoles desde Doha.

Javier Estepa, enviado especial del diario Marca, comentó que este miércoles hubo movimiento en la sede de entrenamiento de Portugal con la sonada ausencia de Cristiano en la sesión programada para aquellos futbolistas que no fueron de la partida en octavos de final. “Entre ellos no estaba Cristiano Ronaldo y ha decidido no saltar al terreno de juego. Prefirió quedarse en el gimnasio con los titulares”, informó el periodista español.

Cristiano estuvo en el gimnasio durante la sesión de este miércoles - Foto: REUTERS

La noticia ya ha sido replicada por medios portugueses como A Bola, que en su editorial de pospartido lo califica como “héroe imperfecto”, por la cantidad de escándalos que han empañado su presencia con la selección en Qatar.

Y es que en torno a Portugal se ha hablado más de la salida de Cristiano del Manchester United que de la espectacular presentación en los dos primeros partidos y la fase de octavos de final. Aunque el propio astro salió a pedir que no usaran las ruedas de prensa para hablar de él, la prensa ha hecho caso omiso y lo ha hecho protagonista de infinidad de portadas alrededor del planeta.