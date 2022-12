Suiza explicó la eliminación de Qatar 2022 ante Portugal, ¿un virus desencadenó la goleada?

La última llave de octavos de final en el Mundial de Qatar 2022 entre Suiza y Portugal se pensaba que iba a ser más apretada, pero el resultado definitivo de 6-1 en favor de los lusos dejó muy mal parados a los helvéticos en la cita orbital, luego de que se pensara que le harían un mejor partido al equipo de Cristiano Ronaldo y compañía. A la postre, nada de esto pasó y se sumaron a la lista de eliminados del campeonato Mundial, en el que también durante el mismo día se puso España tras no poder con una Marruecos en el papel más débil que los campeones en Sudáfrica 2010.

Tras estos resultados, el combinado suizo salió a dar la cara a sus aficionados para explicar las razones puntuales del gran descalabro, sin llegar a pensar que fue sorpresa. Entre los argumentos expuestos por el presidente de la Asociación de Fútbol de Suiza (ASF), Dominique Blanc, y el director de selecciones, Pier Tami, se pudo saber que un contagio masivo de algunos futbolistas con un virus en el hotel de concentración fue lo que mermó las fuerzas del seleccionado para jugar de tú a tú con Portugal.

Aclarando que no se trató de la presencia de covid-19, sí se pudo conocer que la infección fue la que provocó la baja del defensa Silvan Widmer, además de Nico Elvedi, quien no fue apartado del grupo en su totalidad, pero sí tuvo que permanecer en el banquillo porque no estaba en plenitud de condiciones. Por otra parte, Fabian Schar también fue afectado por la enfermedad, pero tuvo la oportunidad de salir avante antes del juego que se llevó a cabo en el estadio Lusail.

A la par de esta información, este miércoles el director de selecciones, Pier Tami, habló también de la continuidad del exjugador y ahora técnico del equipo nacional, Murat Yakin, al cual le mostraron todo su respaldo a pesar de la dolorosa derrota con diferencia de cinco goles. Teniendo los ahorros suficientes en el cargo, el directivo fue certero al referirse a un posible cambio de estratega: “No, para nada. Analizaremos en detalle lo que pasó en las próximas semanas. Pero lleva un año y tres meses con nosotros y durante ese tiempo ha clasificado directamente al Mundial a Suiza”.

Siguiendo con los argumentos que para él son de resaltar por lo hecho en el Mundial de Qatar 2022, agregó: “No podemos echar por tierra todo lo hecho bien hasta ahora. Los seis puntos logrados en la fase de grupos es uno de los mejores resultados de la historia. Sin embargo, no rendimos a nuestro nivel en los octavos de final”.

“Hay muchas razones que explican el partido contra Portugal y tenemos que hacer un análisis preciso. Nuestro nivel físico no estuvo al nivel de nuestro rival. Estamos decepcionados, aunque lo justo es destacar a Portugal”, sentenció.

Murat Yakin, entrenador del cuadro suizo, fue algo más crítico desde su posición y contó a detalle cuál era el plan ante Portugal que, al final, no terminó de salir en su favor: “No solo soy el responsable de las victorias, sino también cuando las cosas no salen bien. Teníamos un plan que no funcionó. Con Silvan Widmer de baja nuestro objetivo era apretar arriba con Vargas y Fernandes”.

“Lamentablemente, no pudimos presionar lo suficiente a nuestros oponentes. Pero los goles que encajamos no fueron cuestión del sistema. Simplemente, no estuvimos suficientemente frescos. Portugal tenía ocho jugadores nuevos y eso se notó”, finalizó.