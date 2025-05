Directivo de histórico en el FPC no le va a pagar a sus jugadores: por esta razón los castiga

En la mañana de este viernes, 23 de mayo, Dávila sostuvo un diálogo con Vive Radio y allí expresó que no le ha pagado la última nómina a los jugadores de Unión Magdalena, y que no lo va a hacer. ¿La razón? El pobre desempeño deportivo del ciclón en su regreso a primera.

“No les hemos pagado la nómina, esta última. Ellos no han cumplido, yo me reuní con ellos, he cumplido hasta el último centavo permanentemente, ustedes no han cumplido. Lo que han hecho es perder, perder y perder y desvalorizar el equipo, a la institución y mandarnos a la b”, empezó afirmando Eduardo.