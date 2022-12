Eden Hazard anuncia su retirada de la selección de Bélgica

La estrella de la selección belga de fútbol, Eden Hazard, anunció este miércoles en su perfil de Instagram que no vestiría más la remera de Bélgica, después de la eliminación de los diablos rojos en la fase de grupos del Mundial 2022 en Qatar.

“Hoy se pasa una página... Gracias por su amor. Gracias por su apoyo inigualable. Gracias por toda esta alegría compartida desde 2008. He decidido poner fin a mi carrera internacional. El relevo está preparado. Les extrañaré”, escribió el futbolista del Real Madrid de 31 años.

El capitán de Bélgica en Catar disputó 126 partidos con la selección, marcando 33 goles.

Su debut internacional fue en noviembre de 2008 contra Luxemburgo, cuando tenía 17 años y 316 días.

Su último partido, por tanto, será el del 1 de diciembre contra Croacia (0-0), cuando entró en los minutos finales para intentar evitar la eliminación. El empate sin goles impidió que Bélgica se clasificara a los octavos.

Al término del partido, Hazard expresó dudas sobre el futuro de su carrera internacional, diciendo que se iba de vacaciones y que lo iba a reflexionar.

El extremo ha jugado muy poco en el Real Madrid durante estas tres últimas temporadas, pero contaba con la cita catarí para demostrar que “no estaba acabado”.

“Con el ritmo de los partidos recuperaré mi nivel. No me he vuelto malo en unos meses”, aseguró.

Su anuncio puede ser imitado por otros jugadores de la selección. Aunque el arquero Thibaut Courtois (30 años) aseguró que seguiría; otros pesos pesados como Kevin De Bruyne (31) o Romelu Lukaku (29) no se han expresado por el momento.

Vale la pena recordar que, tras la eliminación de Bélgica del Mundial, también renunció el seleccionador Roberto Martínez.

“Me despido de la selección nacional y lo hago con gran emoción como pueden entender”, declaró el técnico español, al frente del equipo belga desde 2016, en conferencia de prensa.

“Es el momento para mí de aceptar que es mi último partido como seleccionador de Bélgica”, añadió.

Entre los sorprendidos tras la renuncia de Roberto Martínez está el portero de la selección de Bélgica, Thibaut Courtois, quien se enteró del anuncio del técnico en su comparecencia en zona mixta.

Fue tal el asombro que el portero belga preguntó a los periodistas si era oficial el anuncio de Roberto Martínez.

“Ha sido seis años muy bonitos. No sé si es oficial o no (la renuncia), porque... vale. Al fin no se sabe lo que él quiere decir. Pero bueno, yo creo que son seis años súper bonitos que hemos luchado por un objetivo que en 2018 casi logramos”, dijo Courtois a los periodistas que lo entrevistaban en vivo, mientras su voz denotaba asombro por la renuncia del técnico.

El español Roberto Martínez tomó el mando de la selección belga en 2016, conduciéndola hasta las semifinales del Mundial-2018. Bajo su dirección, Bélgica estuvo durante más de tres años al frente de la clasificación Fifa.

Martínez precisó que esta eliminación no es la causa de su marcha, que tenía decidida desde antes del inicio del torneo. “Incluso si hubiéramos ganado este Mundial, habría dejado mi puesto al final de la competición”, afirmó.

Tras una corta victoria sobre Canadá (1-0), Bélgica encadenó una derrota contra Marruecos (2-0) y un empate frente a Croacia (0-0).

“Todo lo que he podido hacer con el equipo nacional me hace sentir muy orgulloso. Es un equipo que ha dado muchas felicidad a mucha gente y los verdaderos aficionados en Bélgica me aprecian”, dijo.

Más allá de la eliminación, Bélgica, que entusiasmó con su juego en 2018, decepcionó en esta Copa del Mundo, sobre todo las estrellas Kevin De Bruyne, Eden Hazard y Romelu Lukaku, que entró en la parte final de este último partido, mostrándose todos impotentes. Solo el guardameta, Thibaut Courtois, realizó actuaciones a la altura de su reputación.

*Con información de AFP