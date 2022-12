Courtois se enteró de la dimisión del técnico de Bélgica en directo: esta fue su reacción

El seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, anunció que dejaba su puesto después de que los Diablos Rojos quedaran eliminados este jueves del Mundial Qatar 2022, tras empatar sin goles contra Croacia, cuatro años después de finalizar terceros en Rusia 2018.

“Me despido de la selección nacional y lo hago con gran emoción como pueden entender”, declaró el técnico español, al frente del equipo belga desde 2016, en conferencia de prensa.

“Es el momento para mí de aceptar que es mi último partido como seleccionador de Bélgica”, añadió.

Entre los sorprendidos tras la renuncia de Roberto Martínez está el portero de la selección de Bélgica, Thibaut Courtois, quien se enteró del anuncio del técnico en su comparecencia en zona mixta.

Fue tal el asombro, que el portero belga preguntó a los periodistas si era oficial el anuncio de Roberto Martínez.

“Ha sido seis años muy bonitos. No sé si es oficial o no (la renuncia), porque... vale. Al fin no se sabe lo que él quiere decir. Pero bueno, yo creo que son seis años súper bonitos que hemos luchado por un objetivo que en 2018 casi logramos”, dijo Courtois a los periodistas que lo entrevistaban en vivo, mientras su voz denotaba asombro por la renuncia del técnico.

El español Roberto Martínez tomó el mando de la selección belga en 2016, conduciéndola hasta las semifinales del Mundial-2018. Bajo su dirección, Bélgica estuvo durante más de tres años al frente de la clasificación Fifa.

Martínez precisó que esta eliminación no es la causa de su marcha, que tenía decidida desde antes del inicio del torneo. “Incluso si hubiéramos ganado este Mundial, habría dejado mi puesto al final de la competición”, afirmó.

Tras una corta victoria sobre Canadá (1-0), Bélgica encadenó una derrota contra Marruecos (2-0) y un empate frente a Croacia (0-0).

“Todo lo que he podido hacer con el equipo nacional me hace sentirme muy orgulloso. Es un equipo que ha dado muchas felicidad a mucha gente y los verdaderos aficionados en Bélgica me aprecian”, dijo.

Las estrellas decepcionaron

Más allá de la eliminación, Bélgica, que entusiasmó con su juego en 2018, decepcionó en esta Copa del Mundo, sobre todo las estrellas, Kevin De Bruyne, Eden Hazard y Romelu Lukaku, que entró en la parte final de este último partido, mostrándose todos impotentes. Solo el guardameta Thibaut Courtois realizó actuaciones a la altura de su reputación.

La prensa belga se hizo también eco de fuertes disensiones en el seno del vestuario.

Lamentando un “miedo a perder” en sus jugadores, Roberto Martínez expresó que su equipo no tuvo la oportunidad de mostrar su verdadera cara: “Creo que habríamos progresado y que a partir de octavos de final habrían podido ver a la verdadera selección belga”, afirmó.

Martínez afirmó además que su equipo se va del Mundial con “la cabeza alta”.

El equipo que ocupa el segundo puesto en el ránking mundial desperdició varias ocasiones clarísimas en las botas de Romelu Lukaku en el segundo tiempo y deja el torneo habiendo anotado un solo gol en sus tres partidos del grupo F.

“Hoy estábamos preparados, creamos oportunidades y no hay lamentos de nuestra parte”, afirmó Martínez a la BBC. “Estamos fuera, pero podemos irnos con la cabeza alta”, añadió.

“La generación dorada está haciendo algo para que surja otra nueva generación. No solo son los nombres que han quedado dentro del terreno. El legado puede quedar por muchas vías”, añadió en un mensaje similar al que ofreció en la rueda de prensa previa al duelo ante Croacia.

*Con información de AFP