Evidencian la realidad de James Rodríguez desde que llegó a Club León: “No ha sido así”

“Ese es el escenario donde quieren estar todos (Mundial de Clubes). Pero también te habla muy bien del compromiso que tiene James Rodríguez de querer darlo todo en la liga y ser importante con León, porque si fuera otro tipo de futbolista se estaría cuidando y diría ‘mira, me la llevo, me voy adaptando y me muestro en la vitrina del mundial’. No ha sido así, realmente se ha comprometido mucho el 10 colombiano”, afirmó Paco.