Fifa emitió pronunciamiento de Luis Díaz: nadie se lo esperaba y dan sorpresa

De manera repentina, el máximo ente del fútbol mundial sacó una publicación del recién fichado por Bayern Múnich.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

7 de agosto de 2025, 2:02 p. m.
Munich's new signing Luis Diaz arrives for a training session of the German first division, Bundesliga, soccer team FC Bayern Munich in Munich, Germany, Thursday, July 31, 2025. (Harry Langer/dpa via AP)
Luis Díaz ya entrena en la sede del Bayern Múnich. | Foto: AP

Que la Fifa ponga en primera plana a jugadores colombianos es todo un hecho para resaltar. Uno al que recientemente mencionó el máximo ente del fútbol mundial fue a Luis Díaz.

Por su llegada al Bayern Múnich, el guajiro ha sido tendencia a lo largo de los últimos días, y el pasado 6 de agosto no fue la excepción.

En un recorrido de jugadores a través de sus redes sociales, la cuenta Copa Mundial FIFA puso una imagen del colombiano y su nombre.

Dicha publicación llamó la atención, ya que venían de dedicarle otras publicaciones a jugadores de renombre en el mundo.

Otros de los compartidos en los medios oficiales fueron Gavi, de España, Xabi Alonso, Van Persie, de Países Bajos, y algunos más.

Díaz salió a la luz por su llegada reciente llegada al conjunto alemán, donde ha destacado en las primeras prácticas con los bávaros.

En la imagen la Fifa le resalta la buena pegada que tiene el cafetero, capturando el momento exacto en el que Díaz va a rematar con destino al arco.

Durante los primeros entrenamientos ya se vio que el colombiano llegó con su pie fino. En un video filtrado se le vio marcando el primer gol donde batió a Manuel Neuer.

Previo al tanto, al colombiano le hicieron un pase medido, que con destreza dominó bajando el balón para un remate con chanfle a la base del poste.

Ante la atenta mirada de buena parte del plantel, todos le gritaron tras su ejecución como forma de aprobación.

Batir a un portero de 1,93 metros es algo complejo para muchos, pero el guajiro lo hizo ver fácil con su técnica de remate.

Luis Díaz ya destaca en los entrenamientos de Bayern Múnich
Luis Díaz ya destaca en los entrenamientos de Bayern Múnich | Foto: Captura a video y foto de @FCBayern

Bayern se para en la raya por Díaz

Aunque para la afición de los rojos, así como para las directivas, sea el hombre idóneo, existen voces que le encuentran “peros” a Díaz.

Uno de los medios que lanzó una crítica puntual fue el diario TZ, que publicó: “¿Demasiado viejo y demasiado caro?”.

Ante esta apreciación, con la que en Bayern no se sintieron a gusto, Max Eberl, director deportivo, respaldó al recién llegado en Kicker.

Luis Díaz tiene un defensor por su fichaje en el Bayern Múnich
Luis Díaz tiene un defensor por su fichaje en el Bayern Múnich | Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Al parecer, los 27 años de Lucho no representan un factor determinante para los alemanes a la hora de haberse decidido por él.

“La edad es solo uno de los 10 a 15 factores que influyen en un traspaso. Lucho lo tiene todo”, afirmó con vehemencia Eberl.

Dejando de lado esa opinión que expresaron otros, el directivo parece haber priorizado las capacidades del nacido en Barrancas.

“Nuestro objetivo debería ser tener una buena mezcla de jugadores en la plantilla en cuanto a la estructura de edad. En definitiva, simplemente necesitamos calidad”, señaló.

Eberl también detalló lo que buscaban para el ataque con la incorporación del colombiano.

“Queremos ritmo, goles, asistencias, calidad en el uno contra uno y una alta disponibilidad, lo que significa el máximo número de partidos posible”, apuntó.

Por ahora, las anotaciones no se han dado, pero Lucho estuvo cerca de estrenarse de la mejor manera en el duelo de preparación en el Allianz Arena.

