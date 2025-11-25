La calificación de Dávinson Sánchez y Richard Ríos en la Champions League: ninguno se raja y sonríe Lorenzo

Avanza la quinta jornada de la fase liga de la Champions League y ya se jugaron dos partidos que colocaron el talento colombiano a prueba. Ajax fue local en Ámsterdam ante el Benfica de Richard Ríos, mientras que Galatasaray esperó a un sorprendente Unión SG de Bélgica, que dio un gran golpe en el ‘Viejo Continente’.

Las cosas no salieron mal para Richard Ríos y Dávinson Sánchez, titulares en sus clubes y con buenos rendimientos individuales que dan muestra del nivel deportivo y la lectura táctica de sus entrenadores. Más allá que Galatasaray no pudo ante Unión SG en Estambul y cedió con una dolorosa derrota, el defensa caucano respondió en la zona defensiva y sacó una gran calificación.

Según la aplicación especializada Flashscore, Dávinson Sánchez tuvo una calificación de 7.1, pese a la derrota 1-0 del Galatasaray en condición de local. El defensa de la Selección Colombia estuvo en la dupla con el turco Abdülkerim Bardakci, quien sacó 7.2 en el puntaje y no tuvo tarjeta amarilla. El jugador mejor calificado fue el brasileño Gabriel Sara (7.4).

Dávinson Sánchez en la previa del partido ante Unión SG. | Foto: Getty Images

A nivel individual, Dávinson Sánchez tuvo dos remates al arco y un 0.74 en goles esperados, con 83% en pases completados (50/60) y 85 toques de balón, cinco de ellos en el área rival. Sánchez también registró 15 duelos ganados, lo que se considera una buena regularidad más allá del marcador en contra de su club.

El puntaje de Richard Ríos en el triunfo del Benfica ante el Ajax

A la misma hora, el turno fue para Richard Ríos con el Benfica, quien nuevamente fue titular en medio de los elogios de José Mourinho y el mal momento que vive el gigante portugués. El volante colombiano se presentó en la Champions League luego de marcar un gol decisivo para su club el fin de semana pasado, evitando un escándalo en la Copa de Portugal (marcó el primero en el 2-0 ante el Athletico Clube). Repitieron el mismo marcador ante Ajax.

A comparación de Galatasaray, Benfica dio el golpe y sumó su primera victoria en la Champions League esta temporada y en condición de visitante. Con goles de Samuel Dahl y Leandro Barreiro, el equipo de Lisboa suma tres puntos que le permiten escalar desde las últimas casillas de la tabla de posiciones.

Richard Ríos con el Benfica ante el Ajax. | Foto: Getty Images

Flashscore le dio a Richard Ríos una calificación de 7.1, siendo el noruego Fredrik Aursnes el de mejor puntaje con 8.0. En lo que a nivel individual se refiere, el antioqueño tuvo un remate al arco, 0.06 en goles esperados, 90% de pases completados (35/39), 55 toques, uno de ellos en el área rival. Reportó 11 duelos ganados y la dupla la complementó el argentino Enzo Barrenechea.