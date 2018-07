La dolida carta de Edwin Cardona a los compañeros que sí llevaron al Mundial

Edwin Cardona era uno de los inamovibles de la Selección Colombia de José Néstor Pékerman. El crack ayudó con tres goles en las eliminatorias al Mundial de Rusia que está próximo a comenzar.

Pero más allá de sus aportes como goleador, Cardona tenía la confianza de sus compañeros y se había consolidado como una alternativa interesante para el esquema táctico del técnico. Nadie dudaba de la calidad del jugador paisa.

Pero una serie de hechos extra futbolísticos fueron alejando a Cardona de la posibilidad de ir a Rusia: fue sancionado por la Fifa por actos racistas en un amistoso frente a Corea. Luego fue acusado junto con otros compañeros de Boca Juniors de violencia de género.

Frente a la primera situación, Cardona pidió excusas. Y ante la segunda se declaró inocente. Sin embargo, todo fue sumando. El 10 del Boca además sufrió una lesión y no logró recuperar el nivel, mientras Juan Fernando Quintero, quien juega en una posición similar en River Plate, mostraba buen fútbol y se peleaba un puesto en la selección.

Finalmente Cardona no fue tenido en cuenta entre los 23 que ya están en Europa alistándose para la cita más importante del fútbol mundial.

Edwin, desde su cuenta de Instagram, publicó una dolida carta este jueves en la que también le mandaba toda su energía y bendiciones a sus compañeros. En pocas líneas, Cardona recordó que puso su grano de arena para la clasificación: “Como lo hablamos en largas noches antes de los partidos donde nos jugamos la clasificación y donde gracias a Dios y al aporte de cada uno de nosotros hoy ese sueño de años es de nuevo una realidad para nosotros y para todo nuestro país”.

El jugador también reconoció que fue doloroso no haber sido tenido en cuenta en la lista definitiva: “No les puedo mentir si les dijera que no siento un dolor interminable por no ser parte de esos 23 representantes de mi país en la fiesta más bonita del fútbol, donde se busca la gloria por encima de cualquier otro objetivo”.

Y agregó: “Esperé hasta el 4 de junio para ver si mi nombre aparecía en la lista de los 23, pero ayer la mínima esperanza se fue paradójicamente con la alegría de ver el video de mis compañeros”.

Líneas más adelante, aseguró: “Quiero agradecer el apoyo tan grande que he sentido de tantos hinchas y periodistas que se han manifestado en la calle conmigo y en las redes sociales. Es algo bonito que me deja muy tranquilo y me motiva a trabajar más fuerte que nunca. Hoy no fue, y una vez más me quedo sin un Mundial. A ganar mi Colombia, a ganar mis amigos por ustedes y por un país”.

Aquí la carta completa: