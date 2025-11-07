Su paso por Millonarios no dejó los mejores réditos para David González. Haber estado en el azul a comienzos del año en curso no fue bueno para los números en su carrera, ni tampoco para el proyecto que aceptó con América de Cali.

A los rojos arribó el exarquero con ese expediente negativo reciente, y poco a poco, ha demostrado, desde la tribuna, que tiene con qué dirigir a un histórico del FPC.

David González pasó de Millonarios a América en 2025. Foto Jorge Orozco | Foto: Jorge Orozco / El País

Para el entrenador ha sido sumamente complejo el trabajo que viene dando frutos, pues por reglamento de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), no puede estar desde la raya y delega esa tarea a Alex Escobar.

El motivo que no le permite a González estar como el técnico en propiedad que es, tiene que ver con que ya estuvo inscrito-dirigiendo para otro club en el mismo semestre.

Es decir, que según lo establecido por Dimayor, al ya haber tenido acción González con Millonarios en el 2025-II, no podría estar con América en lo que restaba de torneo.

Su contratación con los rojos no se vio afectada, tampoco el estar en los entrenamientos y viajes con los americanos, pero lo que sí se le impide es presentarse en el terreno de juego.

En la noche del pasado jueves, cuando América visitó a Boyacá Chicó, las cámaras captaron al entrenador viendo el partido desde la tribuna. Esa imagen se ha vuelto habitual en el Torneo Finalización.

Desde allí ha acompañado a sus dirigidos dando indicaciones a través de un intercomunicador por el que envía mensajes a Alex Escobar.

Alex Escobar recibe por intercomunicador las instrucciones de David González en América de Cali. | Foto: Jorge Orozco / El País

Si bien para muchos aficionados la comunicación desde la raya no sería la más conveniente, América parece llevar de buena forma esa forma de trabajo con González.

Con la victoria reciente de los caleños en Tunja por la fecha 17, estos revivieron y se metieron en el Grupo de los Ocho.

Actualmente cierran la zona de clasificación con 26 puntos, lo que les permite soñar que en las dos jornadas que les restan alcancen la línea de 32 para asegurarse estar en las finales que se aproximan.

Alex Escobar se presenta ante los medios

Otro de los escenarios en los que no puede hacer presencia David González es en las ruedas de prensa. Allí también tiene que presentarse su asistente, Alex Escobar.

El ídolo de los americanos convertido en parte del cuerpo técnico celebró en Tunja el haber ingresado a puestos de clasificación.

“Es el primer equipo que gana aquí (Tunja). Eso demuestra que hay un equipo con ganas de lograr el objetivo: entrar a los ocho”, remarcó.

🔴🗣️ ALEX ESCOBAR: “DIOS ES JUSTO, ESTE EQUIPO SE REPUSO CON HUMILDAD” 🙏



Alex resaltó la unión del grupo y afirmó que “fue un paso importante entrar entre los ocho”. Destacó que @AmericadeCali “fue el primer equipo en ganar este semestre en Tunja”, demostrando el trabajo y la… pic.twitter.com/3cAFRlGx3Y — América En La Red (@Americaenlared) November 7, 2025

Adicionalmente, exaltó lo que hace en la semana el entrenador al mando: “El trabajo de estos días en cabeza de David (González) fue fundamental”.

“América está con la mentalidad absoluta de entrar. Dimos un paso importante y nos quedan dos finales para llegar”, completó.