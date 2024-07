Los tenores del periodismo deportivo analizan la final de la Copa América y responden si Colombia es superior a Argentina

SEMANA: ¿Colombia es superior a Argentina? ¿En qué nivel ve a la Tricolor comparada con la campeona del mundo y de este certamen continental?

Wbeimar Muñoz: Colombia es una selección en crecimiento por su actitud, carácter y mentalidad, mientras que Argentina está por debajo del nivel exhibido en el Mundial.

Juan Felipe Cadavid: Sería arriesgado decir que Colombia es superior al campeón del mundo. Prefiero decir que estamos para discutirles mano a mano el trono continental. Argentina, por ahora, no ha mostrado el nivel del Mundial, pero es que tampoco lo ha necesitado, ya que su camino fue muy tranquilo hasta la final.

César Augusto Londoño: Decir que Colombia es superior a Argentina me parece demasiado pretencioso. Creo que es la selección que mejor está jugando la Copa América, la que ha mostrado un fútbol más versátil, más productivo, de más encanto, de más eficacia. Para ser superior hay que demostrarlo en la final. Además, creo que esta Argentina, aunque ha hecho un recorrido tranquilo en la fase de grupos, en el partido de cuartos y la semifinal mostró que es un equipo maduro, más hecho, más sólido que el del campeonato del mundo, o es que se nos olvida que en el Mundial perdió con Arabia, sufrió el 75 por ciento del partido frente a México y no les ganó en los 120 minutos ni a Holanda ni a Francia. Entonces bajémosle un poquitico a la soberbia.

SEMANA: ¿Qué tanto afecta para el domingo la ausencia, por expulsión, de Daniel Muñoz, lateral derecho?

C.V.: Mucho. Es vital en la ida y la vuelta. Pero es lo que hay.

J.C.: Muñoz ha sido titular porque anda mejor que Santiago Arias, pero además porque su forma de atacar es distinta. Santiago es un lateral más de ganar la raya para centrar, Daniel cierra los ataques y llega por sorpresa a zona de definición, eso lo vamos a perder.

C.L.: Sin duda Daniel Muñoz ha sido clave. Es uno de los jugadores no solo más consistentes en Colombia, sino uno de la nómina con más proyección para un equipo de primerísimo nivel en Europa. Esa ausencia la lamentamos, pero creo que Santiago Arias está en capacidad de cumplir una buena función.

SEMANA: ¿Cuál es la principal virtud de Néstor Lorenzo para llevar a Colombia a la final?

C.V.: Tiene un equipo, así de sencillo.

W.M.: Lorenzo transmite alta autoestima y mentalidad positiva. El taponamiento de los pasillos centrales frente a Uruguay habla de su conocimiento táctico y velocidad de ejecución.

J.C.: Debe haber muchas cosas que solo se conocen en el interior del grupo, desde afuera se nota que tiene autoridad, pero que no es autoritario. Desde el juego logró cosas que yo llamo contraculturales en el jugador colombiano. Tenemos espíritu competitivo, juego aéreo ofensivo y somos muy agresivos tras la pérdida de la pelota. De alguna manera los convenció de jugar como exige el fútbol de hoy.

C.L.: Tiene muchas virtudes, pero yo diría que la convicción es que es el número uno. Logró hacer que este grupo, que era muy parecido al que se tuvo en la eliminatoria anterior, sintiera que podía y le imprimió una cantidad de conceptos y de variables futbolísticas que fueron fundamentales. James pone la pelota hoy mucho mejor que como la ponía en épocas pasadas, es contundente, tiene dos goles en promedio por partido y no necesita generar cinco o seis goles para meter uno. Es un equipo que ataca siempre, no piensa que no puede ganar y como conductor Lorenzo es el gran ganador de este proceso.

SEMANA: ¿James Rodríguez es el mejor jugador de la Copa América?

C.V.: Hasta semifinales lo era. Contra Uruguay destacaron otros. Vamos a ver cuál pesa más en la final, si Messi o James.

W.M.: James está en un momento de esplendor. Messi no ha rendido al 100 por ciento.

J.C.: Sin duda, James ha sido el mejor jugador, lo dicen los números y también las sensaciones de quienes vemos fútbol. Además de su talento, le puso sacrificio al juego y eso lo ha convertido en un líder inspirador para los demás. Se está tragando viva la Copa América.

C.L.: Sí, creo que James es el mejor jugador de la copa por sus asistencias, por lo que ha significado como eje que engrana todo el fútbol en los diferentes partidos, en una posición de capitán y líder realmente poderosa y positiva. Si lo comparamos con Messi, el mejor jugador de la historia de los últimos tiempos, que ha sido muy importante para esta selección Argentina, que con él es una y sin él es otra, hoy James en la Copa América está a la altura de Messi y puede superarlo en cuanto a la importancia que pudo haber significado por la dureza de los partidos para Colombia.

SEMANA: ¿Cuáles considera que son las debilidades y fortalezas de Colombia y Argentina?

C.V.: Colombia tiene múltiples registros con pelota y sin ella. Fuerte en juego aéreo y poderoso en jugadas de estrategia. Valiente y colectivo. Tiene caídas de rendimiento, pero es estable. La banda derecha es atacable y vacía cuando no está Muñoz. La espalda de Richard Ríos cuando se va y tarda en regresar genera espacio. Todo es corregible. Argentina depende de los pases de Messi y las atajadas del Dibu Martínez, cada vez más dependientes.

W.M.: Argentina depende de Messi y de Di María porque los volantes no están fluidos. En Colombia, se suman a James, Luis Díaz, Jhon Córdoba, Richard Ríos, Jhon Arias o Luis Sinisterra. Eso se añade al apoyo de los laterales y por eso su fútbol tiene más variantes.

J.C.: La fortaleza más grande de Argentina es que ya sabe cómo ganar y eso es un plus, además de la capacidad individual y colectiva que tiene. La debilidad es que no parece estar dando todo lo que uno sabe que puede ofrecer. Colombia tiene su fortaleza en la versatilidad en su juego y el equipo de hermanos que muestra ser en el campo. Debilidad que aún no se consagra como equipo ganador, pero estamos a algo más de 90 minutos de hacerlo.