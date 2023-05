Millonarios tomó contundente decisión con Óscar Cortés: habló seriamente con el jugador

El equipo bogotano dio a conocer la determinación en torno a si lo prestará o no a la Selección Colombia para afrontar el Mundial Sub 20.

Se acabó la espera: Millonarios dio a conocer qué decisión tomará con Óscar Cortés, a propósito de la posibilidad de convocatoria a la Selección Colombia Sub 20 para afrontar el Mundial que se disputará en Argentina, a partir del próximo 20 de mayo.

La determinación del equipo de la capital colombiana, que buscará su primer título liguero bajo la batuta de Alberto Gamero, será no prestar al futbolista al combinado tricolor para disputar el máximo certamen del balompié.

La noche de este primero de mayo, Millonarios emitió un comunicado refiriéndose a la situación del extremo izquierdo en relación con la Selección dirigida por Héctor Cárdenas, donde deslumbró en el Sudamericano organizado en Colombia apenas meses atrás.

“Millonarios FC informa que, después de haber conversado con el jugador y teniendo en cuenta los objetivos deportivos del semestre que son buscar el título de Liga y avanzar de fase en Sudamericana, considera que Óscar Cortés es fundamental en la obtención de estos por lo cual debe permanecer en el equipo”, escribió el club en sus redes sociales oficiales.

Óscar Cortés, delantero de Millonarios. - Foto: Getty Images

En la Liga BetPlay, a la que aludió la escuadra albiazul en el comunicado, se sitúa segundo. La buena noticia es que ya está clasificado a los cuadrangulares finales, con 29 puntos y dos partidos menos que la mayoría de equipos.

En cuanto a la Copa Sudamericana, la realidad del conjunto dirigido por Gamero parece inmejorable: venció a Defensa y Justicia tres tantos a cero en el estadio El Campín y se impuso a Peñarol en Montevideo, solo que dos tantos a cero.

El próximo reto del equipo Embajador será sumar de a tres puntos ante América Mineiro, club brasileño, de nuevo en El Campín, para seguir en la parte alta del Grupo F del certamen. El compromiso está programado para el miércoles 3 de mayo.

Valga recordar que una de las principales preguntas acerca del Mundial Sub 20 es si los equipos están obligados a prestar sus futbolistas a las selecciones y la respuesta es desalentadora: no. Cada club está en la potestad de decidir si lo hace o no, según la Fifa.

“Para despejar todo tipo de dudas, el Mundial Sub 20 no está incluido en los calendarios Fifa, por lo que no hay obligación por parte de los clubes en ceder a sus jugadores”, informó el director de Competiciones de la Fifa, Jaime Yerza González.

Óscar Cortés, uno de los goleadores de la Selección Colombia en el Sudamericano Sub 20. - Foto: CONMEBOL

“Normalmente y, como saben, las federaciones se pondrán en contacto con los clubes donde tengan futbolistas que quieran llamar y acudir a la buena fe, porque a fin de cuentas, muchos equipos en Europa ya habrán terminado sus torneos o estarán cerca de terminarlo. Ya no tendrán chance de clasificar o coronarse campeones, entonces podrán liberarlos”, agregó Jaime Yerza González.

La verdadera razón por la que Millonarios no prestó a Cortés

Más allá de todas las especulaciones con respecto al futuro del nuevo diamante de Millonarios, el 29 de abril el periodista Felipe Sierra dio a conocer la verdadera razón de su no salida del club al Mundial Sub 20.

Según el comunicador, los embajadores tienen todo acordado para que Cortés vaya a un equipo de Europa en junio. Se trata del Lens de Francia, con el que Millonarios tiene una alianza desde hace tiempo y donde han salido figuras como Wuilker Faríñez, Deiver Machado, entre otros.

Óscar Cortés iría al Lens, de Francia, - Foto: Twitter @MillosFCOficial

El acuerdo entre ambos clubes al parecer quedó tazado por más de 4 millones de euros, cifra que se convierte en una transferencia histórica para el club bogotano que en el último tiempo ha sido una gran ventaja de talento por su cantera.

“Millonarios llegó a un acuerdo con Lens para la transferencia de Óscar Cortés (19) en junio. Confirman desde el ‘Embajador’ que la cifra pactada supera los 4M€, incluyendo un porcentaje de futura venta Acuerdo sujeto a términos personales y exámenes médicos”, escribió el periodista.