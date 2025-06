Nacional firma a joven jugador por tres años: exhiben negocio con miras a la Libertadores

En rueda de prensa, el argentino afirmó: “Cualquier respuesta que dé no va a llenar al hincha. Es entendible, somos los primeros que entrenamos para ganar. La realidad es que estamos en esta racha negativa, seguimos creando situaciones y no podemos convertir. No estamos logrando los resultados y pido perdón al hincha, pero quiero que quede claro que hay convicción y hay ganas para trabajar. No nos pasan por arriba y el equipo no sufre y por eso estoy convencido”, en declaraciones recogidas por Futbolred.