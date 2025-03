Néstor Lorenzo respondió sin miedo: hizo confesión sobre los jugadores que le “cuesta” sacar

Néstor Lorenzo no se guardó absolutamente nada y afirmó que no va a “patear el tablero” ante Paraguay por la jornada 14 de las Eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial United 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

“Patear el tablero se hace en el momento en que uno no encuentra respuestas dentro de la cancha. El equipo por momentos ha jugado muy bien, y hemos jugado con rivales difíciles. Contra Brasil, por momentos, me gustó mucho el equipo. El tablero se patea cuando no encuentras respuestas de los jugadores”, dijo, en palabras recogidas por As Colombia.