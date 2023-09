“Pasan cosas”: hermana de jugador ‘borrado’ por Lorenzo lanza grave acusación hacia la Selección Colombia

“La verdad es que no sé, es difícil sacarse uno a la Selección de la cabeza, uno siempre quiere representar al país, luchar por ese puesto. Pero cada vez que hay una convocatoria, me dedico a estar con mi familia y también para descansar”, decía entonces el delantero del Krasnodar.

“No creo que sea por temas de redes sociales o de un mensaje mío, yo no dije nada malo. Antes también he marcado goles y ese llamado nunca llegó. No se ha dado ese llamado a la Selección Colombia, pero no tengo la explicación del porqué”, agregó unos meses antes de recibir el premio que tanto llevaba esperando.