Perú se le adelantó a Colombia para las Eliminatorias al Mundial 2026: anuncio final, ¿para cuándo Lorenzo?

Resuelto el misterio: FCF dice por qué la Selección no se va de Barranquilla a otra ciudad de Colombia

Convocados de Perú para jugar con Colombia

Sigue borrado Christian Cueva

Hoy día, con 33 años, se planteaba aún como posibilidad, sin embargo, el entrenador a cargo del combinado bicolor no cree que sus actuaciones en Cienciano sean suficientes.

Hace un par de días, en medio del programa ‘Enfocados’ que se realiza en Perú, el futbolista se había referido a la vuelta a su selección: “Desde afuera uno sufre más. En ese momento sí me preparo para la selección, no quiere decir que voy a ser convocado, me lo tengo que ganar”.