Resumen del lunes 29 de diciembre en la NBA: se lesiona figura de Nuggets, Nets vs. Warriors y más

El lunes 29 de diciembre de 2025, se jugó una fecha importante en la NBA, que dentro de los partidos más atractivos, destacó el juego entre Nets y los Warriors y Miami Heat vs. Denver Nuggets, que terminó dejando muy preocupados a los aficionados, luego de que uno de los jugadores más importantes de la competencia, saliera lesionado.

Miami Heat vs. Denver Nuggets

Una noche para el olvido para los Nuggets, luego de perder su partido y además, perdieran a su principal figura, Nikola Jokić, quien estaba haciendo un partido realmente destacado, además de ir segundo en la votación para la NBA All-Stars.

Luka Dončić lidera votaciones del NBA All-Stars 2026, ¿quién lo acompañará?, así se jugará el nuevo formato EE. UU. vs. Mundo

Nikola Jokić alcanzó a jugar la primera mitad del partido, cuando en el primer tiempo destacó, siendo la principal figura de su equipo, participó en todas las anotaciones, marcando 21 puntos de los 63 que tenían hasta el momento y asistiendo en 8 ocasiones para los Nuggets.

Cuando salió cojeando Jokić, el equipo empataba 63 - 63,en ese momento tuvo que ser reemplazado y al finalizar el encuentro, los Miami Heat, habían superado 147 - 123 a los Denver Nuggets.

Brooklyn Nets vs. Golden State Warriors

Fue el partido en el que más puntos se anotó y fue uno de los partidos más atractivos, gracias a la gran afición que acumulan los Warriors, además, la necesidad de victorias que traen los dos equipos.

Se transmitió en horario estelar y las figuras como Stephen Curry hicieron que valiera la pena, siendo reconocido como una de las figuras del juego, gracias a sus 27 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias y jugadas maravillosas.

Stephen Curry HOOP and HARM ‼️



» https://t.co/UJvZISU6rp pic.twitter.com/GHAX5E4c1U — Golden State Warriors (@warriors) December 30, 2025

Kevin Durant, el máximo anotador de la jornada

Los Houston Rockets se enfrentaban al Indiana Pacers, y gracias a su líder, Kevin Durant, lograron ganar 126 - 119. Fue uno de los partidos más reñidos de la jornada.

Kevin Durant aportó 30 puntos y puso a los Rockets, a atacar desde el primer cuarto. La vistoria lo dejó en la cuarta posición de la conferencia oeste.

Resumen de la jornada de Navidad en la NBA: Spurs le sigue ganando a los Thunder y los Lakers no se recuperan

A primera hora, en la capital de Estados Unidos, Washington Wizards perdió 101 - 115 con Phoenix Suns. Mientras, los Milwaukee Bucks derrotaron 123 - 113 a los Charlotte Hornets y destacó Giannis Antetokounmpo, que anotó 24 puntos y 7 asistencias.

Toronto Raptors superó a Orlando Magic, 107 - 106, gracias al liderazgo de Jamal Shead que fue el anotador de 19 puntos. Luego los Thunder de Oklahoma, que siguen líderes de la conferencia oeste, derrotaron 140 - 129 a Atlanta Hawks.

Jamal Shead, de Toronto Raptors Foto: Getty Images

San Antonio Spurs volvió a perder, en esta ocasión 101 - 113 vs. Cleveland Cavaliers, al igual que, Chicago Bulls, que fueron superados 101 - 136 por Minnesota Timberwolves. El último partido del lunes fue New Orleans Pelicans vs. New York Knicks, que terminó 125 - 130 a favor de los neoyorkinos.