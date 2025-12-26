Resumen de la jornada de Navidad en la NBA: Spurs le sigue ganando a los Thunder y los Lakers no se recuperan

Ante la importante jornada de Navidad, las expectativas estaban muy altas sobre las figuras y el partido de la fecha: Thunder vs. Spurs.

New York Knicks vs. Clevelan Clavaliers

En el mítico Madison Square Garden, Jalen Brunson anotó 34 puntos para liderar a los locales New York Knicks a lograr una emocionante victoria por 126-124 sobre los Cleveland Cavaliers en el primer partido del día de Navidad.

Los Cavs, liderados por los 34 puntos de Donovan Mitchell, llegaron a tener una ventaja de 103-86 a falta de 10:25 minutos para la final, pero los Knicks remontaron con una racha de 40-21 para llevarse la victoria.

Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs

El actual campeón de la NBA, Oklahoma City Thunder, que además tiene el mejor récord de la presente temporada, no logra encontrar la manera de vencer a los San Antonio Spurs, que este jueves le volvieron a ganar.

El jueves, el astro francés Victor Wembanyama salió del banco para ayudar a los Spurs a conseguir una contundente victoria por 117-102 sobre los campeones vigentes. Este era tal vez el partido más atractivo de la jornada, ya que venían de enfrentarse en la semana y en la Emirates NBA Cup.

Tras un inicio de temporada espectacular con 24 victorias y una sola derrota, el Thunder ha perdido cuatro de sus últimos seis partidos, tres de ellos ante los Spurs.

Fue para Oklahoma City su primera derrota en 15 partidos en casa esta temporada, a pesar de los 22 puntos anotados por Shai Gilgeous-Alexander, Jugador Más Valioso de la NBA.

Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves

Nikola Jokic dio un recital en el combate de pesos pesados ​​entre Denver Nuggets y los Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards, con victoria para los primeros por 142-138 en la prórroga.

El triple MVP serbio estuvo sensacional con 56 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias, frente a los 44 puntos de un Edwards que forzó la prórroga a un segundo de la bocina, y después de que los Wolves se situaran con una desventaja de 15 puntos en el último cuarto.

Los Minnesota Timberwolves llegaron a tener una ventaja de 9 puntos en la prórroga, pero, acabaron sucumbiendo ante Jokic, artífice de 18 tantos en los cinco minutos adicionales.

Nikola Jokic, jugador de Denver Nuggets

Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets

Amen Thompson anotó 26 puntos para liderar a los Houston Rockets en su triunfo contra Los Angeles Lakers por 119-96.

Kevin Durant aportó 25 puntos y Alperen Sengun sumó 14 puntos y 12 rebotes para Houston. El esloveno Luka Doncic fue el mejor de los Lakers con 25 puntos, mientras que LeBron James sumó 18.

LeBron, el máximo anotador histórico de la NBA, disputó su vigésimo partido navideño en la liga, con un récord de 11 victorias y 9 derrotas en esta fecha. La escolta de los Lakers, Austin Reaves, anotó 12 puntos en 15 minutos antes de abandonar el partido por molestias en la pantorrilla izquierda.

*Con información de AFP.