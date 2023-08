‘Rifle’ Andrade rompió el silencio: Nacional le cerró las puertas para recuperarse de una delicada lesión

¿Qué dijo el ‘Rifle’ Andrade?

“En la semana pasada, antes del juego en Trujillo, el jueves que estamos haciendo la práctica, vuelvo a recaer. La rodilla se me va y en esa jugada sentí que me atravesó algo en la rodilla, no la pude doblar ni estirar. (...) Aparece que el cruzado seguía roto y el menisco se había roto. En ese momento, hablo con los doctores pertinentes para este tipo de lesiones. Los dos son de Colombia y me dijeron que debía operarme de urgencia. No debía darle espera y créanme que han sido días muy difíciles para mí”, declaró el exjugador de Atlético Nacional.

“Con esto quiero aclarar porque no quiero que se juegue conmigo y con mi ética profesional. El rifle nunca se ha lesionado de la rodilla izquierda, nunca ha tenido una lesión de cruzado, no fue que yo llegué lesionado” , señaló el volante, quien describió minuciosamente cuántos minutos tuvo en las últimas temporadas.

¿Atlético Nacional le negó la ayuda a Andrés Andrade?

En su llegada a Medellín, dispuesto a proceder con su cirugía, el volante expresó que el presidente del club le dijo que no podía recuperarse en sus instalaciones. Es decir, no le tendieron la mano.

No es más que avisarles, que vamos a proceder con mi cirugía. Voy a hacerlo con un doctor de Medellín, que es uno de los mejores. Le tengo plenitud de confianza para volver a jugar y competir. No quiero dar nombres porque no me gusta. (...) Tenía pensado hacer mi recuperación en Atlético Nacional, pero el presidente me dijo que no era posible. Tiene sus objeciones, pero esperaba hacerlo ahí”, manifestó.