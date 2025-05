Sale a la luz condición de Néstor Lorenzo para convocar jugadores a la Selección Colombia

“Primero, que tengan un buen momento. Después la liga en la que compiten, también es un criterio válido. La inteligencia, porque hay que recordar que nosotros no tenemos mucho tiempo de trabajo cuando recibimos a los jugadores. Es importante que cuando ellos lleguen a selección, recuerden lo que solemos hacer, se desvincule un poco de lo que hace en su club y recuerde rápidamente lo que nosotros entrenamos. El gusto por el jugador, sin duda, está dentro de los criterios . Hay algunos más relevantes que otros”, manifestó Luis Amaranto.

Charlando sobre otros temas de la Selección Colombia de Mayores, Luis Amaranto Perea respondió por qué no juegan Juan Fernando Quintero y Marino Hinestroza en la tricolor.

“ Simplemente tomamos decisiones, no hay que aclarar nada . Siempre estamos indagando sobre el que no está, pero le damos poco valor al que juega. Son decisiones que se toman en función de lo que creemos en ese momento y nada más. Todo lo hacemos pensando en lo mejor para la selección”, dijo.

Amaranto también habló sobre la ausencia de Camilo Vargas y no quiso indicar quién lo reemplazará en el arco tricolor. “Es muy complicado de contestar. Nosotros tenemos porteros con la calidad suficiente como para estar y hasta que no tengamos ese momento para elegir, no podemos decir absolutamente nada. Esperamos que Camilo esté en su mejor forma y después veremos”, terminó.