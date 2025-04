Scaloni tomó decisión sobre Leo Messi antes de jugar con Colombia por Eliminatorias

No todo es alegría en Argentina: sin Messi y con 13 bajas ante Colombia en junio por eliminatorias

Uno de los futbolistas que podría ser llamados es Lionel Messi, que milita en el Inter Miami de los Estados Unidos. Ante Uruguay y Brasil no estuvo por una lesión, pero, de no pasar nada extraordinario, estaría ante Colombia.

“De hecho, Scaloni fue uno de los que convenció al actual director técnico de Inter Miami de revertir su renuncia al combinado nacional Sub 20 luego de no haber podido clasificar al Mundial Sub 20 en 2023. Aquel certamen finalmente se jugó en Argentina, luego de que la FIFA le quitara la sede a Indonesia”, añadió.