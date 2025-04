Selección Colombia se mete a la final del Sudamericano Sub 17: lluvia de goles vs. Venezuela

La Selección Colombia venció 5 goles a 1 a su similar de Venezuela y se metió en la gran final del Sudamericano Sub 17 . El partido se llevó a cabo en el estadio Olímpico Jaime Morón de la ciudad de Cartegena.

El combinado patrio jugó un gran partido y no perdonó al equipo del país vecino. Los hinchas presentes en el escenario deportivo es cuestión se llenaron de júbilo tras el juego que desempeñó el equipo tricolor.

Santiago Londoño (entre oportunidades), Cristian David Flórez y Yeminson Urrutia marcaron los tantos de la Selección Colombia. Diego Claut marcó el único tanto para la escuadra de Venezuela, que no hizo un mal torneo.

La gran final del Sudamericano Sub 17 se llevará a cabo el día sábado 12 de abril. Está por definirse la hora en la que se disputará el cotejo. A un solo partido está la Selección Colombia de levantar el tan anhelado título.

“Duele perder de esta manera vs. Colombia. Sin embargo, no se puede perder el norte. Esta generación es mundialista y quedarán meses para trabajar y corregir. Hubo intenciones, pero físicamente la selección Sub17 no está lista”, dijo el periodista venezolano Raúl Zambrano, en X.