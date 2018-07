Suspenden partido amistoso entre Israel y Argentina tras protestas de palestinos

"Creo que al final se pudo hacer lo correcto, ya quedó atrás. Obviamente primero están la salud y el sentido común, así que creemos que lo correcto es no ir", dijo el jugador Gonzalo Higuaín a ESPN.

Fue la confirmación de un rumor que se manejó durante el día martes, especialmente después de que protestas de simpatizantes palestinos llegaron a la concentración de la selección argentina en Barcelona.

El partido en el Teddy Stadium, en plena zona de reclamación en Jerusalén, era el último encuentro de Argentina antes del Mundial de Rusia, que empieza el 14 de junio.

Medios locales reportaron que los jugadores prefirieron evitar el viaje, que incluía una visita al Muro de los Lamentos, y que la Asociación de Fútbol Argentina espera organizar un partido amistoso antes de viajar a Rusia.

El plantel prefirió no agregar más tensión a una concentración que ya viene golpeada por varias polémicas típica de la manera como se vive el fútbol en Argentina. FOTO: AFP - BBC

Polémica con los palestinos

El lunes, el embajador de Palestina en Argentina, Husni Abdel Wahed, calificó el partido como una "agresión".

"Es como si nosotros celebráramos la ocupación de las Islas Malvinas", dijo en alusión al archipiélago de soberanía británica y que reclama Argentina.

"Nuestra esperanza es que el pueblo argentino y los integrantes de la selección tengan conciencia del crimen del cual están siendo partícipes si juegan este partido en Jerusalén", agregó.

La semana pasada, un grupo de 70 niños palestinos escribieron una carta a Lionel Messi, capitán y símbolo del equipo, en rechazo al partido.

"Eres una legendaria figura del fútbol con la que todos soñamos con igualarnos. Nosotros somos hijos de refugiados palestinos de los campos de refugiados de Qalandia, al Amari, Yalazón y Aida. Nuestras familias son originarias de Al Malha", decía la misiva.

"No sabemos si has escuchado hablar de ella (la localidad), pero estamos seguros que escucharás, porque según se nos ha dicho, vienes a jugar con tus amigos a Al Malha, en un estadio construido sobre nuestra aldea destruida".

También hubo protestas contra el partido en Argentina. FOTO: AFP - BBC

Tensión en el plantel

Medios argentinos aseguraron que la polémica había generado tensión dentro del plantel, que horas antes había sido notificado de que una reunión con el papa Francisco, de origen argentino, había sido cancelada.

"Muchos en Argentina, donde el fútbol genera fuertes confrontaciones, ven todo esto como ingredientes de un mal ambiente en la selección, pero lo que buscan los líderes del equipo (Messi y el entrenador Jorge Sampaoli) es mantener la concentración y la calma", asegura nuestro corresponsal en Argentina, Daniel Pardo.

Hace unos días había generado polémica en el país la decisión del entrenador de darles varios días libres por fuera de la concentración a los jugadores.

"Argentina, además, no llega al Mundial jugando del todo bien. Pero a la Copa que ganaron en 1986 llegaron en medio de polémicas y cancelaciones de amistosos. No llegar en condiciones ideales no necesariamente significa que vayan a jugar mal en el torneo", agrega Pardo.