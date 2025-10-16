Suscribirse

Gente

Walter Mercado: Números para ganar la lotería en la noche del viernes, 17 de octubre

Con estas cifras podría llegar a convertirse en uno de los ganadores de los juegos de azar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

17 de octubre de 2025, 3:37 a. m.
Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.
Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aunque murió en el año 2019, Walter Mercado continúa captando la atención de millones de personas que confían en las palabras que dejó en sus textos.

Para el viernes, 17 de octubre de 2025, su sobrina Betty B. Mercado compartió el horóscopo y los números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco. Con estos sería muy probable que sus seguidores se conviertan en los posibles ganadores de los próximos sorteos de juegos de azar.

Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este lunes, 13 de octubre.
Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este lunes, 13 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Habrá luz en el camino y fortaleza para avanzar, siempre con confianza en lo divino.

Números de suerte: 19, 9, 3.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Es momento de analizar cuidadosamente cada paso, especialmente en el plano afectivo.

Números de suerte: 18, 31, 42.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Se destacará el interés por el bienestar físico y mental, así como por hábitos más saludables.

Números de suerte: 9, 13, 22.

Contexto: Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Buscar información confiable y abrirse a cambios traerá renovación.

Números de suerte: 6, 47, 2.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Escuchar y ceder en ciertos momentos será vital para mantener la armonía en las relaciones cercanas.

Números de suerte: 3, 21, 7.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Conversar con personas de confianza ayudará a despejar dudas y encontrar claridad.

Números de suerte: 9, 2, 15.

Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años.
Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años. | Foto: @Yosh_G/Getty Images/Montaje:Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El apoyo de amigos y personas cercanas será decisivo para abrir nuevas puertas.

Números de suerte: 33, 24, 18.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El momento es ideal para actuar, hacer uso de sus talentos y no postergar decisiones importantes.

Números de suerte: 5, 1, 30.

Contexto: Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Escuchar la intuición y la voz interior permitirá avanzar con claridad.

Números de suerte: 4, 1, 26.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La energía se intensifica, trayendo consigo deseos de explorar nuevos caminos.

Números de suerte: 7, 16, 22.

Horóscopo y números de la suerte.
Horóscopo y números de la suerte. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Será importante cuidar el cuerpo y prestar atención a señales físicas. Puede hacer pequeños ajustes para organizar su vida.

Números de suerte: 6, 44, 31.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Es momento de enfocarse en lo realmente importante y dejar de lado preocupaciones que no suman.

Números de suerte: 32, 44, 10.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Golpe de poder en Seattle: Blue Jays y Mariners luchan por la serie de campeonato

2. Walter Mercado: Números para ganar la lotería en la noche del viernes, 17 de octubre

3. Oscar Piastri acaba rumores y destapa detalles de McLaren: se refirió a Lando Norris

4. La poderosa red transnacional que movía cocaína en carrotanques con caletas ocultas: cayó con apoyo del FBI en Nariño

5. Siguen las protestas en Perú; nuevo presidente pide legislar “contra la inseguridad” y rechaza renunciar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

walter mercadoNúmeros de la suerteHoróscopo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.