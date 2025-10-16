Gente
Walter Mercado: Números para ganar la lotería en la noche del viernes, 17 de octubre
Con estas cifras podría llegar a convertirse en uno de los ganadores de los juegos de azar.
Aunque murió en el año 2019, Walter Mercado continúa captando la atención de millones de personas que confían en las palabras que dejó en sus textos.
Para el viernes, 17 de octubre de 2025, su sobrina Betty B. Mercado compartió el horóscopo y los números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco. Con estos sería muy probable que sus seguidores se conviertan en los posibles ganadores de los próximos sorteos de juegos de azar.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Habrá luz en el camino y fortaleza para avanzar, siempre con confianza en lo divino.
Números de suerte: 19, 9, 3.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Es momento de analizar cuidadosamente cada paso, especialmente en el plano afectivo.
Números de suerte: 18, 31, 42.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Se destacará el interés por el bienestar físico y mental, así como por hábitos más saludables.
Números de suerte: 9, 13, 22.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Buscar información confiable y abrirse a cambios traerá renovación.
Números de suerte: 6, 47, 2.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Escuchar y ceder en ciertos momentos será vital para mantener la armonía en las relaciones cercanas.
Números de suerte: 3, 21, 7.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Conversar con personas de confianza ayudará a despejar dudas y encontrar claridad.
Números de suerte: 9, 2, 15.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El apoyo de amigos y personas cercanas será decisivo para abrir nuevas puertas.
Números de suerte: 33, 24, 18.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
El momento es ideal para actuar, hacer uso de sus talentos y no postergar decisiones importantes.
Números de suerte: 5, 1, 30.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Escuchar la intuición y la voz interior permitirá avanzar con claridad.
Números de suerte: 4, 1, 26.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La energía se intensifica, trayendo consigo deseos de explorar nuevos caminos.
Números de suerte: 7, 16, 22.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Será importante cuidar el cuerpo y prestar atención a señales físicas. Puede hacer pequeños ajustes para organizar su vida.
Números de suerte: 6, 44, 31.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Es momento de enfocarse en lo realmente importante y dejar de lado preocupaciones que no suman.
Números de suerte: 32, 44, 10.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.