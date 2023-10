Yerry Mina y la preocupación de la Fiorentina por su lesión; así va su recuperación

De acuerdo a la comunicación oficial por parte del equipo italiano, el nacido en Guachené firmó su contrato hasta junio de 2025, con la posibilidad de ser renovado si se cumplen las expectativas y los objetivos propuestos, sin embargo, a la fecha no ha podido debutar con su nuevo equipo debido a la lesión que lo mantiene alejado de las canchas.

La lesión de Yerry Mina con la Selección Colombia

Mina, quien fue llamado hacer parte de los convocados para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Colombia, tuvo la oportunidad de ser inicialista en ambos partidos, frente a Venezuela y Chile, justamente en el último partido que se disputó en el estadio Monumental de Santiago, el defensor no logró culminar los 90 minutos de juego por una molestia física que lo aquejaba en su pierna izquierda.

| Foto: Pacific Press/LightRocket via Ge

Yerry Mina (defensor de Fiorentina) sentado en el banco antes del inicio del partido de fútbol entre FC Inter vs Fiorentina - Serie A Tim 2023/2024 día 3 en San Siro Estadio. El FC Inter gana 4-0. (Foto de Fabrizio Andrea Bertani/Pacific Press/LightRocket vía Getty Images) | Foto: Pacific Press/LightRocket via Ge

El estado actual de la lesión de Yerry Mina

“Mina continúa con su trabajo personalizado tras la lesión muscular sufrida en la selección de Colombia. El zaguero colombiano aún no ha disputado un minuto en partidos oficiales con la Fiorentina” , describió el portal anteriormente citado.

| Foto: DeFodi Images via Getty Images

Yerry Mina de ACF Fiorentina hace gestos durante la Liga de la Conferencia de la UEFA - partido de segunda vuelta de la ronda de play-off entre ACF Fiorentina y Rapid Wien en Artemio Franchi el 31 de agosto de 2023 en Florencia, Italia. (Foto de Matteo Ciambelli / DeFodi Images a través de Getty Images) | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Cabe mencionar que la lesión de Mina se dio en medio partido entre la Selección de Chile y el combinado tricolor que tuvo lugar el pasado 12 de septiembre y en ese momento medios como el Sky Sport revelaron que fue una molestia “en el recto femoral izquierdo con Colombia: el alcance se evaluará a su regreso a Italia. No volverá hasta dentro de dos semanas”, no obstante, ya han pasado más de veinte días y el panorama del colombiano no parece alentador.