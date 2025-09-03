Un día caótico se vivió en la Vuelta a España 2025 durante la etapa 11, que se debía disputar en su totalidad en Bilbao.

Era un recorrido de unos 157.4 km que no tuvo final, esto debido a protestas que se presentaban en la meta y, por ello, la organización se decantó por no finalizar el trazado.

Así estaba la línea de meta en Bilbao | Foto: AFP

Si bien no hubo ganador del día, las diferencias que se generaron a falta de 5 kilómetros marcaron cómo quedaría la clasificación general.

Egan Bernal resistió ante los ataques de parte de Jonas Vingegaard, quien se muestra sólido para la lucha por mantener la camiseta roja.

Aunque mantuvo la casilla 11, para el de Zipaquirá sí hubo aumento en la diferencia negativa de tiempo, luego de agregar unos segundos más con respecto del danés.

Dicho resbalón de parte del líder del Ineos Grenadiers, solo confirma su ‘descalabro’ en cuanto al nivel que viene mostrando en La Vuelta.

Egan Bernal hizo balance tras la etapa 10 de la Vuelta a España 2025 | Foto: Getty Images

Un día antes, tras arribar a la meta, el propio corredor dio cuenta de las complicaciones que venía pasando para estar junto a los favoritos.

“A veces uno no se siente de la mejor forma, pero hay que echarle ganas, a gestionar el equipo, la mente”, apuntó.

“Cuando en las subidas lo sueltan a uno, no hay que desesperarse, subir suave, al ritmo de uno”, anticipaba de su plan para los días venideros.

Sufriéndolo más de lo esperado, ahora le queda a Bernal intentar seguir lo más en pie posible durante las fracciones que se vienen.

De los días 12 y 13, respectivamente, hay que destacar que la alta montaña volverá a ser protagonista con puertos de primera categoría.

Clasificación general (etapa 11) - Vuelta a España 2025

1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - 37:33:48

2. Joao Almeida (UAE Team Emirates), a 52″

3. Thomas Pidcock (Q36.5 Cycling), a 54″

4. Torstein Traeen (Bahrain Victorious), a 1′16″

5. Felix Gall (Decathlon AG2R), a 2′19″

6. Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), a 2′28″

7. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 2′32″

8. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), 2′39″

9. Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe), a 2′50″

10. Matthew Riccitello (Israel PremierTech), a 3′17″

11. Egan Bernal (Ineos) a 3′29″.

Santiago Buitrago lo intentó

Colombia llegó a ilusionarse con un triunfo durante el onceavo día de competencia, luego de ver a Santiago Buitrago liderar por buena parte del trazado.

En solitario, el corredor del Team Bahrain Victorious dominó, hasta que los favoritos del pelotón enfurecidos le pasaron por el lado en busca de la meta.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano de la Vuelta a España | Foto: AFP

El bogotano tuvo más de 30 segundos de diferencia sobre el lote principal, pero los ataques de João Almeida (UAE Team Emirates) y Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe) lo terminaron condenando a la derrota.

Buitrago demostró consistencia mientras pudo en puertos como Alameda de Rekalde y Alto del Vivero, donde pasó como segundo por detrás de Landa.