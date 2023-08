Fuerte y claro: Nairo Quintana pasa factura y le lanza dura crítica a la Selección Colombia de Ciclismo

En el pasado mundial de ciclismo, en Glasgow, la Selección Colombia de ruta no tuvo protagonismo.

“No sabemos trabajar en equipo, van capos para que ellos ganen, pero en las empresas no puede ser solo gerentes. Espero que se pueda organizar un verdadero equipo para luchar, pero si no se trabaja en equipo no vamos a ganar una medalla”, indicó sobre la falta de triunfo