Nairo Quintana no tira la toalla y entrega novedades sobre su futuro en el ciclismo: “sigo luchando”

El Cóndor dijo que no se va a dar por vencido en la búsqueda de equipo. “ Estoy en muy buen estado físico. Seguiré buscando equipo, hasta que se acaben las posibilidades. No ha sido fácil. ”, confirmó.

Nairo hizo un balance sobre el Mundial de ciclismo de Colombia en Glasgow. “El problema es que no hemos aprendido a trabajar en equipo. En una empresa no podemos ser todos gerentes”, su opinión sobre el Mundial de Colombia. Pero si no se trabaja en equipo no vamos a ganar una medalla”, evaluó de sus colegas.