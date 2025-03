Battered and bruised. Nothing but applause for the master of Strade Bianche.



🔻 The @continentaltire last KM of #StradeBianche



La caduta e la fatica alle spalle, solo applausi per il padrone della Strade Bianche .



🔻 Il @continentaltire Ultimo KM della #StradeBianche @CA_Ita pic.twitter.com/DmieigUrFN