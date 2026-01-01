Fútbol - España - Primera División

Alavés vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Te contamos la previa del duelo Alavés vs Real Oviedo, que se enfrentarán en el estadio el Mendi el próximo domingo 4 de enero a las 12:30 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

1 de enero de 2026, 12:33 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 18 de la Liga se jugará el próximo domingo 4 de enero a las 12:30 horas.

Así llegan Alavés y Real Oviedo

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés no quiere lamentar otra caída: 0 a 3 finalizó su partido frente a Osasuna. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 9.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Celta. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 derrotas y 2 empates. No pudo concretar ninguno de sus remates y ha recibido 6 en contra.

Fútbol

Mallorca vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Fútbol

Real Sociedad vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Fútbol

Real Madrid vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Fútbol

Sevilla vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Fútbol

Hellas Verona vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Fútbol

Lazio vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Fútbol

Inter vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

El local está en el décimo cuarto puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 11 unidades y se coloca en el décimo noveno lugar en el torneo (2 PG - 5 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4618151231
2Real Madrid4218133220
3Atlético de Madrid3718114317
14Alavés1817539-6
19Real Oviedo11172510-19

Próximos partidos de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 19: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 19: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Horario Alavés y Real Oviedo, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

Más de Fútbol

Mallorca vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Real Sociedad vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Alavés vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Real Madrid vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Sevilla vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Hellas Verona vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Lazio vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Inter vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Fiorentina vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Manchester City vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Premier League

Noticias Destacadas