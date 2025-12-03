Alavés vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Liga

El duelo correspondiente a la fecha 15 de la Liga se jugará el próximo sábado 6 de diciembre a las 10:15 horas.

Así llegan Alavés y Real Sociedad

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés no quiere lamentar otra caída: 1 a 3 finalizó su partido frente a Barcelona. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 7.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad viene de caer en su estadio ante Villarreal por 2 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 3 victorias y 1 empate, en los que pudo anotar 11 goles en el arco rival y le han encajado 8 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 23 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Alavés resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el décimo cuarto puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 16 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (4 PG - 4 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 37 15 12 1 2 25 2 Real Madrid 33 14 10 3 1 16 3 Villarreal 32 14 10 2 2 16 10 Real Sociedad 16 14 4 4 6 -2 14 Alavés 15 14 4 3 7 -3

Próximos partidos de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 16: vs Real Madrid: 14 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 17: vs Osasuna: 20 de diciembre - 12:30 horas

Fecha 18: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 16: vs Girona: 12 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 17: vs Levante: 20 de diciembre - 10:15 horas

Fecha 18: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Horario Alavés y Real Sociedad, según país