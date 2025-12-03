Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Alavés vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Liga

Te contamos la previa del duelo Alavés vs Real Sociedad, que se enfrentarán en el estadio el Mendi el próximo sábado 6 de diciembre a las 10:15 horas.

DataFactory

3 de diciembre de 2025, 12:52 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 15 de la Liga se jugará el próximo sábado 6 de diciembre a las 10:15 horas.

Así llegan Alavés y Real Sociedad

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés no quiere lamentar otra caída: 1 a 3 finalizó su partido frente a Barcelona. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 7.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad viene de caer en su estadio ante Villarreal por 2 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 3 victorias y 1 empate, en los que pudo anotar 11 goles en el arco rival y le han encajado 8 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 23 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Alavés resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el décimo cuarto puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 16 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (4 PG - 4 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona3715121225
2Real Madrid3314103116
3Villarreal3214102216
10Real Sociedad1614446-2
14Alavés1514437-3

Próximos partidos de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 16: vs Real Madrid: 14 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 17: vs Osasuna: 20 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 18: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 16: vs Girona: 12 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 17: vs Levante: 20 de diciembre - 10:15 horas
  • Fecha 18: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Horario Alavés y Real Sociedad, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

Noticias Destacadas

