Arsenal vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Premier League

Por la fecha 18 de la Premier League, Brighton and Hove y Arsenal se enfrentan el sábado 27 de diciembre desde las 10:00 horas, en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Brighton and Hove

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal viene de ganar en su encuentro anterior a Everton con un marcador de 1-0. Después de caer en 1 ocasión, empatar 1 juego y ganar 2, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 7 a favor.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

En la fecha pasada, Brighton and Hove finalizó con un empate 0-0 ante Sunderland. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 6 goles y le han encajado 7 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 4 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está puntero con 39 puntos (12 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 24 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (6 PG - 6 PE - 5 PP).

El encuentro será supervisado por John Brooks, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 39 17 12 3 2 21 2 Manchester City 37 17 12 1 4 25 3 Aston Villa 36 17 11 3 3 9 4 Chelsea 29 17 8 5 4 12 9 Brighton and Hove 24 17 6 6 5 2

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 19: vs Aston Villa: 30 de diciembre - 15:15 horas

Fecha 20: vs Bournemouth: 3 de enero - 12:30 horas

Fecha 21: vs Liverpool: 8 de enero - 15:00 horas

Fecha 22: vs Nottingham Forest: 17 de enero - 12:30 horas

Fecha 23: vs Manchester United: 25 de enero - 11:30 horas

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 19: vs West Ham United: 30 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 20: vs Burnley: 3 de enero - 10:00 horas

Fecha 21: vs Manchester City: 7 de enero - 14:30 horas

Fecha 22: vs Bournemouth: 19 de enero - 15:00 horas

Fecha 23: vs Fulham: 24 de enero - 10:00 horas

Horario Arsenal y Brighton and Hove, según país