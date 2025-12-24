Fútbol - Inglaterra - Premier League

Arsenal vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Premier League

Arsenal y Brighton and Hove se miden en el Emirates Stadium el sábado 27 de diciembre a las 10:00 horas y John Brooks es el elegido para dirigir el partido.

24 de diciembre de 2025, 11:44 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 18 de la Premier League, Brighton and Hove y Arsenal se enfrentan el sábado 27 de diciembre desde las 10:00 horas, en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Brighton and Hove

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal viene de ganar en su encuentro anterior a Everton con un marcador de 1-0. Después de caer en 1 ocasión, empatar 1 juego y ganar 2, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 7 a favor.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

En la fecha pasada, Brighton and Hove finalizó con un empate 0-0 ante Sunderland. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 6 goles y le han encajado 7 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 4 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está puntero con 39 puntos (12 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 24 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (6 PG - 6 PE - 5 PP).

El encuentro será supervisado por John Brooks, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal3917123221
2Manchester City3717121425
3Aston Villa361711339
4Chelsea291785412
9Brighton and Hove24176652

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 19: vs Aston Villa: 30 de diciembre - 15:15 horas
  • Fecha 20: vs Bournemouth: 3 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Liverpool: 8 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 22: vs Nottingham Forest: 17 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 23: vs Manchester United: 25 de enero - 11:30 horas

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 19: vs West Ham United: 30 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 20: vs Burnley: 3 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Manchester City: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Bournemouth: 19 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 23: vs Fulham: 24 de enero - 10:00 horas

Horario Arsenal y Brighton and Hove, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

