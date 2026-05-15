Arsenal vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Premier League

El juego entre Arsenal y Burnley se disputará el próximo lunes 18 de mayo por la fecha 37 de la Premier League, a partir de las 14:00 horas en el Emirates Stadium.
Así llegan Arsenal y Burnley
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League
Arsenal ganó por 1-0 el juego pasado ante West Ham United. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y perdió 2 encuentros. En ellos, le han encajado 4 goles y ha convertido 7.
Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League
El anterior partido disputado entre Burnley finalizó en empate por 2-2 ante Aston Villa..
Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 4 triunfos, y 1 fue empate. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 1 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Arsenal lo ganó por 0 a 2.
El local está puntero y alcanzó 79 puntos (24 PG - 7 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 21 unidades y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (4 PG - 9 PE - 23 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Paul Tierney.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|79
|36
|24
|7
|5
|42
|2
|Manchester City
|77
|36
|23
|8
|5
|43
|3
|Manchester United
|65
|36
|18
|11
|7
|15
|4
|Liverpool
|59
|36
|17
|8
|11
|12
|19
|Burnley
|21
|36
|4
|9
|23
|-36
Próximo partido de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 38: vs Crystal Palace: 24 de mayo - 10:00 horas
Próximo partido de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 38: vs Wolverhampton: 24 de mayo - 10:00 horas
Horario Arsenal y Burnley, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas