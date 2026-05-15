Arsenal vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Premier League

El juego entre Arsenal y Burnley se disputará el próximo lunes 18 de mayo por la fecha 37 de la Premier League, a partir de las 14:00 horas en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Burnley

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal ganó por 1-0 el juego pasado ante West Ham United. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y perdió 2 encuentros. En ellos, le han encajado 4 goles y ha convertido 7.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

El anterior partido disputado entre Burnley finalizó en empate por 2-2 ante Aston Villa..

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 4 triunfos, y 1 fue empate. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 1 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Arsenal lo ganó por 0 a 2.

El local está puntero y alcanzó 79 puntos (24 PG - 7 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 21 unidades y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (4 PG - 9 PE - 23 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Paul Tierney.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 79 36 24 7 5 42 2 Manchester City 77 36 23 8 5 43 3 Manchester United 65 36 18 11 7 15 4 Liverpool 59 36 17 8 11 12 19 Burnley 21 36 4 9 23 -36

Próximo partido de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 38: vs Crystal Palace: 24 de mayo - 10:00 horas

Próximo partido de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 38: vs Wolverhampton: 24 de mayo - 10:00 horas

Horario Arsenal y Burnley, según país