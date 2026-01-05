Fútbol - Inglaterra - Premier League

Arsenal vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

Arsenal y Liverpool se enfrentan en el Emirates Stadium, con el arbitraje de Anthony Taylor. El duelo se jugará el jueves 8 de enero desde las 15:00 horas.

5 de enero de 2026, 11:47 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Arsenal y Liverpool se disputará el próximo jueves 8 de enero por la fecha 21 de la Premier League, a partir de las 15:00 horas en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Liverpool

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal ganó por 3-2 el juego pasado ante Bournemouth. El conjunto local sigue cosechando victorias en los últimos 4 encuentros. En esos partidos, ha marcado 12 goles y ha sufrido 5 en contra.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

El anterior partido disputado entre Liverpool finalizó en empate por 2-2 ante Fulham. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 empate. Logró convertir 8 goles y le han marcado 4.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 3 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 31 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Liverpool lo ganó por 1 a 0.

El local está puntero y alcanzó 48 puntos (15 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 34 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (10 PG - 4 PE - 6 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Anthony Taylor.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal4820153226
2Manchester City4220133426
3Aston Villa422013349
4Liverpool342010464
5Chelsea312087511

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 22: vs Nottingham Forest: 17 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 23: vs Manchester United: 25 de enero - 11:30 horas
  • Fecha 24: vs Leeds United: 31 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 25: vs Sunderland: 7 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 26: vs Brentford: 12 de febrero - 15:00 horas

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 22: vs Burnley: 17 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 23: vs Bournemouth: 24 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 24: vs Newcastle United: 31 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 25: vs Manchester City: 8 de febrero - 11:30 horas
  • Fecha 26: vs Sunderland: 11 de febrero - 15:15 horas

Horario Arsenal y Liverpool, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

