Arsenal vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

El juego entre Arsenal y Liverpool se disputará el próximo jueves 8 de enero por la fecha 21 de la Premier League, a partir de las 15:00 horas en el Emirates Stadium.
Así llegan Arsenal y Liverpool
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League
Arsenal ganó por 3-2 el juego pasado ante Bournemouth. El conjunto local sigue cosechando victorias en los últimos 4 encuentros. En esos partidos, ha marcado 12 goles y ha sufrido 5 en contra.
Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League
El anterior partido disputado entre Liverpool finalizó en empate por 2-2 ante Fulham. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 empate. Logró convertir 8 goles y le han marcado 4.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 3 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 31 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Liverpool lo ganó por 1 a 0.
El local está puntero y alcanzó 48 puntos (15 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 34 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (10 PG - 4 PE - 6 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Anthony Taylor.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|48
|20
|15
|3
|2
|26
|2
|Manchester City
|42
|20
|13
|3
|4
|26
|3
|Aston Villa
|42
|20
|13
|3
|4
|9
|4
|Liverpool
|34
|20
|10
|4
|6
|4
|5
|Chelsea
|31
|20
|8
|7
|5
|11
Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 22: vs Nottingham Forest: 17 de enero - 12:30 horas
- Fecha 23: vs Manchester United: 25 de enero - 11:30 horas
- Fecha 24: vs Leeds United: 31 de enero - 10:00 horas
- Fecha 25: vs Sunderland: 7 de febrero - 10:00 horas
- Fecha 26: vs Brentford: 12 de febrero - 15:00 horas
Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 22: vs Burnley: 17 de enero - 10:00 horas
- Fecha 23: vs Bournemouth: 24 de enero - 12:30 horas
- Fecha 24: vs Newcastle United: 31 de enero - 15:00 horas
- Fecha 25: vs Manchester City: 8 de febrero - 11:30 horas
- Fecha 26: vs Sunderland: 11 de febrero - 15:15 horas
Horario Arsenal y Liverpool, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas