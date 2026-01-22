Arsenal vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

El juego entre Arsenal y Manchester United se disputará el próximo domingo 25 de enero por la fecha 23 de la Premier League, a partir de las 11:30 horas en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Manchester United

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Arsenal se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Nottingham Forest. Con 3 triunfos y 1 empates, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 9 goles marcados y con 4 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Manchester United derrotó 2-0 a Manchester City. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 3 empates. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 4 en su arco.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 4 triunfos, y 1 fue empate. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 17 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Arsenal lo ganó por 0 a 1.

El local está puntero y alcanzó 50 puntos (15 PG - 5 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 35 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (9 PG - 8 PE - 5 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Craig Pawson.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 50 22 15 5 2 26 2 Manchester City 43 22 13 4 5 24 3 Aston Villa 43 22 13 4 5 8 4 Liverpool 36 22 10 6 6 4 5 Manchester United 35 22 9 8 5 6

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 24: vs Leeds United: 31 de enero - 10:00 horas

Fecha 25: vs Sunderland: 7 de febrero - 10:00 horas

Fecha 26: vs Brentford: 12 de febrero - 15:00 horas

Fecha 27: vs Tottenham: 22 de febrero - 11:30 horas

Fecha 28: vs Chelsea: 1 de marzo - 11:30 horas

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 24: vs Fulham: 1 de febrero - 09:00 horas

Fecha 25: vs Tottenham: 7 de febrero - 07:30 horas

Fecha 26: vs West Ham United: 10 de febrero - 15:15 horas

Fecha 27: vs Everton: 23 de febrero - 15:00 horas

Fecha 28: vs Crystal Palace: 28 de febrero - 10:00 horas

Horario Arsenal y Manchester United, según país