Fútbol - Inglaterra - Premier League

Arsenal vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Arsenal y Manchester United se enfrentan en el Emirates Stadium, con el arbitraje de Craig Pawson. El duelo se jugará el domingo 25 de enero desde las 11:30 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

22 de enero de 2026, 12:57 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Arsenal y Manchester United se disputará el próximo domingo 25 de enero por la fecha 23 de la Premier League, a partir de las 11:30 horas en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Manchester United

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Arsenal se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Nottingham Forest. Con 3 triunfos y 1 empates, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 9 goles marcados y con 4 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Manchester United derrotó 2-0 a Manchester City. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 3 empates. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 4 en su arco.

Fútbol

Independiente Yumbo vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Fútbol

Real Santander y Real Cartagena se enfrentan en la apertura del torneo

Fútbol

Inter de Palmira vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Fútbol

Orsomarso debuta en el campeonato ante Barranquilla FC

Fútbol

Barcelona vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Fútbol

Atlético de Madrid vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Fútbol

Real Sociedad vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Fútbol

Alavés vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 4 triunfos, y 1 fue empate. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 17 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Arsenal lo ganó por 0 a 1.

El local está puntero y alcanzó 50 puntos (15 PG - 5 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 35 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (9 PG - 8 PE - 5 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Craig Pawson.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5022155226
2Manchester City4322134524
3Aston Villa432213458
4Liverpool362210664
5Manchester United35229856

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 24: vs Leeds United: 31 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 25: vs Sunderland: 7 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 26: vs Brentford: 12 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 27: vs Tottenham: 22 de febrero - 11:30 horas
  • Fecha 28: vs Chelsea: 1 de marzo - 11:30 horas

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 24: vs Fulham: 1 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 25: vs Tottenham: 7 de febrero - 07:30 horas
  • Fecha 26: vs West Ham United: 10 de febrero - 15:15 horas
  • Fecha 27: vs Everton: 23 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 28: vs Crystal Palace: 28 de febrero - 10:00 horas

Horario Arsenal y Manchester United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas

Más de Fútbol

Independiente Yumbo vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Real Santander y Real Cartagena se enfrentan en la apertura del torneo

Inter de Palmira vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Orsomarso debuta en el campeonato ante Barranquilla FC

Barcelona vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Atlético de Madrid vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Real Sociedad vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Alavés vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Genoa vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Sassuolo vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Noticias Destacadas