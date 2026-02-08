Fútbol - Inglaterra - Premier League

Aston Villa vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Aston Villa y Brighton and Hove se miden en el estadio Villa Park el miércoles 11 de febrero a las 14:30 horas.

8 de febrero de 2026, 12:29 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 26 de la Premier League, Brighton and Hove y Aston Villa se enfrentan el miércoles 11 de febrero desde las 14:30 horas, en el estadio Villa Park.

Así llegan Aston Villa y Brighton and Hove

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa terminó con un empate en 1 frente a Bournemouth en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 1 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 3 goles y sumó 3 a favor.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

En la fecha pasada, Brighton and Hove finalizó con un empate - ante Crystal Palace. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 3 empates y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 4 goles y le han encajado 5 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 3 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Aston Villa sacó un triunfo, con un marcador 3 a 4.

El anfitrión está en el tercer puesto con 47 puntos (14 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 31 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (7 PG - 10 PE - 7 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5625175332
2Manchester City4724145526
3Aston Villa472514569
4Manchester United4425128510
13Brighton and Hove312471072

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 27: vs Leeds United: 21 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 28: vs Wolverhampton: 27 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 29: vs Chelsea: 4 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 30: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 26: vs Aston Villa: 11 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Brentford: 21 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 28: vs Nottingham Forest: 28 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 29: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Horario Aston Villa y Brighton and Hove, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

