Aston Villa vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

El juego entre Aston Villa y Manchester United se disputará el próximo domingo 21 de diciembre por la fecha 17 de la Premier League, a partir de las 11:30 horas en el estadio Villa Park.
Así llegan Aston Villa y Manchester United
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League
Aston Villa ganó por 3-2 el juego pasado ante West Ham United. El conjunto local sigue cosechando victorias en los últimos 4 encuentros. En esos partidos, ha marcado 12 goles y ha sufrido 7 en contra.
Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League
El anterior partido disputado entre Manchester United finalizó en empate por 4-4 ante Bournemouth. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 11 goles y le han marcado 8.
De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 4 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 25 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Manchester United lo ganó por 2 a 0.
El local está en el tercer puesto y alcanzó 33 puntos (10 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 26 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (7 PG - 5 PE - 4 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Michael Oliver.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|36
|16
|11
|3
|2
|20
|2
|Manchester City
|34
|16
|11
|1
|4
|22
|3
|Aston Villa
|33
|16
|10
|3
|3
|8
|4
|Chelsea
|28
|16
|8
|4
|4
|12
|6
|Manchester United
|26
|16
|7
|5
|4
|4
Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 18: vs Chelsea: 27 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 19: vs Arsenal: 30 de diciembre - 15:15 horas
- Fecha 20: vs Nottingham Forest: 3 de enero - 07:30 horas
- Fecha 21: vs Crystal Palace: 7 de enero - 14:30 horas
- Fecha 22: vs Everton: 18 de enero - 11:30 horas
Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 18: vs Newcastle United: 26 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 19: vs Wolverhampton: 30 de diciembre - 15:15 horas
- Fecha 20: vs Leeds United: 4 de enero - 07:30 horas
- Fecha 21: vs Burnley: 7 de enero - 15:15 horas
- Fecha 22: vs Manchester City: 17 de enero - 07:30 horas
Horario Aston Villa y Manchester United, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela: 12:30 horas