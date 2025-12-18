Aston Villa vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

El juego entre Aston Villa y Manchester United se disputará el próximo domingo 21 de diciembre por la fecha 17 de la Premier League, a partir de las 11:30 horas en el estadio Villa Park.

Así llegan Aston Villa y Manchester United

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa ganó por 3-2 el juego pasado ante West Ham United. El conjunto local sigue cosechando victorias en los últimos 4 encuentros. En esos partidos, ha marcado 12 goles y ha sufrido 7 en contra.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

El anterior partido disputado entre Manchester United finalizó en empate por 4-4 ante Bournemouth. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 11 goles y le han marcado 8.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 4 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 25 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Manchester United lo ganó por 2 a 0.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 33 puntos (10 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 26 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (7 PG - 5 PE - 4 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Michael Oliver.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 36 16 11 3 2 20 2 Manchester City 34 16 11 1 4 22 3 Aston Villa 33 16 10 3 3 8 4 Chelsea 28 16 8 4 4 12 6 Manchester United 26 16 7 5 4 4

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 18: vs Chelsea: 27 de diciembre - 12:30 horas

Fecha 19: vs Arsenal: 30 de diciembre - 15:15 horas

Fecha 20: vs Nottingham Forest: 3 de enero - 07:30 horas

Fecha 21: vs Crystal Palace: 7 de enero - 14:30 horas

Fecha 22: vs Everton: 18 de enero - 11:30 horas

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 18: vs Newcastle United: 26 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 19: vs Wolverhampton: 30 de diciembre - 15:15 horas

Fecha 20: vs Leeds United: 4 de enero - 07:30 horas

Fecha 21: vs Burnley: 7 de enero - 15:15 horas

Fecha 22: vs Manchester City: 17 de enero - 07:30 horas

Horario Aston Villa y Manchester United, según país