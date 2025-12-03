Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Athletic Bilbao vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Liga

Todos los detalles de la previa del partido entre Athletic Bilbao y Atlético de Madrid, que se jugará el sábado 6 de diciembre desde las 15:00 horas en el estadio la Catedral.

3 de diciembre de 2025, 12:47 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Atlético de Madrid y Athletic Bilbao se enfrentarán en el estadio la Catedral el próximo sábado 6 de diciembre desde las 15:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 15 de la Liga.

Así llegan Athletic Bilbao y Atlético de Madrid

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a en el partido anterior.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao igualó - frente a Real Madrid. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Le convirtieron 7 goles y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid perdió ante Barcelona por 1 a 3. Pese a que cayó en el último partido de la temporada actual, quiere mantener la ventaja obtenida por las victorias obtenidas en las jornadas anteriores. Marcó 10 goles y recibió 4 en su arco durante esos encuentros.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 4 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 1 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Atlético de Madrid se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 20 puntos (6 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que la visita sumó 31 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (9 PG - 4 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona3715121225
2Real Madrid3314103116
3Villarreal3214102216
4Atlético de Madrid311594214
8Athletic Bilbao2014626-3

Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 15: vs Atlético de Madrid: 6 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 16: vs Celta: 14 de diciembre - 10:15 horas
  • Fecha 17: vs Espanyol: 22 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 16: vs Valencia: 13 de diciembre - 08:00 horas
  • Fecha 17: vs Girona: 21 de diciembre - 08:00 horas
  • Fecha 18: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Horario Athletic Bilbao y Atlético de Madrid, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Noticias Destacadas

