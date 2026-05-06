Atlético de Madrid vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 35 de la Liga

Celta y Atlético de Madrid se enfrentarán en el Metropolitano el próximo sábado 9 de mayo desde las 11:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 35 de la Liga.

Así llegan Atlético de Madrid y Celta

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid venció por 2-0 a Valencia. Después de caer en 3 oportunidades y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 9 goles y ha podido vencer el arco rival 9 veces.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta viene de un triunfo 3 a 1 frente a Elche. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo y 3 derrotas. Sumó un total de 7 goles y le metieron 9 en su arco.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 3 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 5 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 63 puntos (19 PG - 6 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 47 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (12 PG - 11 PE - 11 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 88 34 29 1 4 58 2 Real Madrid 77 34 24 5 5 39 3 Villarreal 68 34 21 5 8 25 4 Atlético de Madrid 63 34 19 6 9 21 6 Celta 47 34 12 11 11 4

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 36: vs Osasuna: 12 de mayo - 14:30 horas

Fecha 37: vs Girona: 17 de mayo - 12:00 horas

Fecha 38: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 36: vs Levante: 12 de mayo - 12:00 horas

Fecha 37: vs Athletic Bilbao: 17 de mayo - 12:00 horas

Fecha 38: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético de Madrid y Celta, según país