Lazio vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Serie A

El duelo entre Lazio e Inter correspondiente a la fecha 36 se disputará en el estadio Stadio Olimpico desde las 11:00 horas, el sábado 9 de mayo.

Así llegan Lazio y Inter

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio venció 2-1 a Cremonese en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 2 terminaron en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 6 goles en su arco y anotó 8 en la malla rival.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter venció en casa a Parma por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y ha empatado 1. Además, logró gritar 16 goles y ha recibido 7 en su arco.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 3 victorias para el local y un total de 2 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 9 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Inter.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 51 puntos (13 PG - 12 PE - 10 PP), mientras que la visita sumó 82 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (26 PG - 4 PE - 5 PP).

Lazio tendrá que verse las caras con Roma en la próxima fecha, cuando jueguen el "Derby Della Capitale". El duelo se celebrará en el estadio Stadio Olimpico, el 16 de mayo.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 82 35 26 4 5 51 2 Napoli 70 35 21 7 7 19 3 Milan 67 35 19 10 6 19 4 Juventus 65 35 18 11 6 28 8 Lazio 51 35 13 12 10 5

Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 37: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 37: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Horario Lazio e Inter, según país