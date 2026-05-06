Sunderland vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Premier League

Sunderland recibe el próximo sábado 9 de mayo a Manchester United por la fecha 36 de la Premier League, a partir de las 09:00 horas en el Stadium of Light.

Así llegan Sunderland y Manchester United

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

En la jornada previa, Sunderland igualó 1-1 el juego ante Wolverhampton. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 11 goles y marcó 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-2 a Liverpool. Ha ganado 2 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 7 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 4 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester United fue el ganador por 2 a 0.

El local está en el décimo segundo puesto con 47 puntos (12 PG - 11 PE - 12 PP), mientras que el visitante llegó a 64 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (18 PG - 10 PE - 7 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Stuart Attwell.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 76 35 23 7 5 41 2 Manchester City 71 34 21 8 5 37 3 Manchester United 64 35 18 10 7 15 4 Liverpool 58 35 17 7 11 12 12 Sunderland 47 35 12 11 12 -9

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 37: vs Everton: 17 de mayo - 09:00 horas

Fecha 38: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 37: vs Nottingham Forest: 17 de mayo - 06:30 horas

Fecha 38: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

Horario Sunderland y Manchester United, según país