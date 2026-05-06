Fútbol - Italia - Serie A

Lecce vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Serie A

Juventus se mide ante Lecce en el estadio Comunale Via del Mare el sábado 9 de mayo a las 13:45 horas.

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6 de mayo de 2026 a las 9:27 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 13:45 horas el próximo sábado 9 de mayo, Juventus visita a Lecce en el estadio Comunale Via del Mare, por el duelo correspondiente a la fecha 36 de la Serie A.

Así llegan Lecce y Juventus

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce ganó el encuentro previo ante Pisa por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas y 2 empates, han vencido su valla 7 veces y logró marcar 3 goles a favor.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Juventus y Hellas Verona, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate. Marcó 6 goles al rival y le han convertido 1 tantos en esos cotejos.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 3 partidos ganados y un total de 2 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 3 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 32 puntos (8 PG - 8 PE - 19 PP), mientras que el visitante tiene 65 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (18 PG - 11 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter8235264551
2Napoli7035217719
3Milan67351910619
4Juventus65351811628
17Lecce32358819-23

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 37: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 37: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Horario Lecce y Juventus, según país

  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas