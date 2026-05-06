Lecce vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Serie A

A partir de las 13:45 horas el próximo sábado 9 de mayo, Juventus visita a Lecce en el estadio Comunale Via del Mare, por el duelo correspondiente a la fecha 36 de la Serie A.

Así llegan Lecce y Juventus

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce ganó el encuentro previo ante Pisa por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas y 2 empates, han vencido su valla 7 veces y logró marcar 3 goles a favor.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Juventus y Hellas Verona, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate. Marcó 6 goles al rival y le han convertido 1 tantos en esos cotejos.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 3 partidos ganados y un total de 2 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 3 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 32 puntos (8 PG - 8 PE - 19 PP), mientras que el visitante tiene 65 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (18 PG - 11 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 82 35 26 4 5 51 2 Napoli 70 35 21 7 7 19 3 Milan 67 35 19 10 6 19 4 Juventus 65 35 18 11 6 28 17 Lecce 32 35 8 8 19 -23

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 37: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 37: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Horario Lecce y Juventus, según país