Brighton and Hove vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Premier League

Por la fecha 36 de la Premier League, Wolverhampton y Brighton and Hove se enfrentan el sábado 9 de mayo desde las 09:00 horas, en The Amex.
Así llegan Brighton and Hove y Wolverhampton
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League
Brighton and Hove no pudo ante Newcastle United en el St. James Park. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 3 juegos y 1 fue empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 10 a sus rivales.
Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League
En la fecha pasada, Wolverhampton finalizó con un empate 1-1 ante Sunderland. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y le han encajado 11 tantos.
El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 2 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (3) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue un empate por 1 a 1.
El anfitrión está en el octavo puesto con 50 puntos (13 PG - 11 PE - 11 PP), mientras que la visita acumula 18 unidades y se ubica en vigésimo lugar en el campeonato (3 PG - 9 PE - 23 PP).
El encuentro será supervisado por John Brooks, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|76
|35
|23
|7
|5
|41
|2
|Manchester City
|71
|34
|21
|8
|5
|37
|3
|Manchester United
|64
|35
|18
|10
|7
|15
|8
|Brighton and Hove
|50
|35
|13
|11
|11
|7
|20
|Wolverhampton
|18
|35
|3
|9
|23
|-38
Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 37: vs Leeds United: 17 de mayo - 09:00 horas
- Fecha 38: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 37: vs Fulham: 17 de mayo - 09:00 horas
- Fecha 38: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar
Horario Brighton and Hove y Wolverhampton, según país
- Argentina: 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas