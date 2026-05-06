Manchester City vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Premier League

El próximo sábado 9 de mayo, a partir de las 11:30 horas, Brentford visita a Manchester City en el Etihad Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 36 de la Premier League.

Así llegan Manchester City y Brentford

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City viene de empatar ante Everton por 3-3. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 empate, con 5 goles marcados y 10 en el arco rival.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford viene de vencer a West Ham United en casa por 3 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 derrota y 3 empates. Además, marcó un total de 6 goles y 4 le han convertido.

En los últimos 5 choques hubo 4 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 5 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester City se quedó con la victoria por 0 a 1.

El anfitrión está en el segundo puesto con 71 puntos (21 PG - 8 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 51 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (14 PG - 9 PE - 12 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Michael Salisbury.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 76 35 23 7 5 41 2 Manchester City 71 34 21 8 5 37 3 Manchester United 64 35 18 10 7 15 4 Liverpool 58 35 17 7 11 12 7 Brentford 51 35 14 9 12 6

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 31: vs Crystal Palace: 13 de mayo - 14:00 horas

Fecha 37: vs Bournemouth: 19 de mayo - 13:30 horas

Fecha 38: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 37: vs Crystal Palace: 17 de mayo - 09:00 horas

Fecha 38: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Horario Manchester City y Brentford, según país