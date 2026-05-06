Manchester City vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Premier League

El próximo sábado 9 de mayo, a partir de las 11:30 horas, Brentford visita a Manchester City en el Etihad Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 36 de la Premier League.
Así llegan Manchester City y Brentford
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League
Manchester City viene de empatar ante Everton por 3-3. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 empate, con 5 goles marcados y 10 en el arco rival.
Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League
Brentford viene de vencer a West Ham United en casa por 3 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 derrota y 3 empates. Además, marcó un total de 6 goles y 4 le han convertido.
En los últimos 5 choques hubo 4 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 5 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester City se quedó con la victoria por 0 a 1.
El anfitrión está en el segundo puesto con 71 puntos (21 PG - 8 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 51 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (14 PG - 9 PE - 12 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Michael Salisbury.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|76
|35
|23
|7
|5
|41
|2
|Manchester City
|71
|34
|21
|8
|5
|37
|3
|Manchester United
|64
|35
|18
|10
|7
|15
|4
|Liverpool
|58
|35
|17
|7
|11
|12
|7
|Brentford
|51
|35
|14
|9
|12
|6
Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 31: vs Crystal Palace: 13 de mayo - 14:00 horas
- Fecha 37: vs Bournemouth: 19 de mayo - 13:30 horas
- Fecha 38: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 37: vs Crystal Palace: 17 de mayo - 09:00 horas
- Fecha 38: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar
Horario Manchester City y Brentford, según país
- Argentina: 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas