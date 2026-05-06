Fútbol - Inglaterra - Premier League

Manchester City vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Premier League

En la previa de Manchester City vs Brentford, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 9 de mayo desde las 11:30 horas en el Etihad Stadium. El árbitro designado será Michael Salisbury.

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6 de mayo de 2026 a las 9:13 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 9 de mayo, a partir de las 11:30 horas, Brentford visita a Manchester City en el Etihad Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 36 de la Premier League.

Así llegan Manchester City y Brentford

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City viene de empatar ante Everton por 3-3. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 empate, con 5 goles marcados y 10 en el arco rival.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford viene de vencer a West Ham United en casa por 3 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 derrota y 3 empates. Además, marcó un total de 6 goles y 4 le han convertido.

En los últimos 5 choques hubo 4 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 5 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester City se quedó con la victoria por 0 a 1.

El anfitrión está en el segundo puesto con 71 puntos (21 PG - 8 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 51 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (14 PG - 9 PE - 12 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Michael Salisbury.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal7635237541
2Manchester City7134218537
3Manchester United64351810715
4Liverpool58351771112
7Brentford5135149126

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 31: vs Crystal Palace: 13 de mayo - 14:00 horas
  • Fecha 37: vs Bournemouth: 19 de mayo - 13:30 horas
  • Fecha 38: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 37: vs Crystal Palace: 17 de mayo - 09:00 horas
  • Fecha 38: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Horario Manchester City y Brentford, según país

  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas