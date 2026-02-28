Fútbol - Colombia - Segunda División

Atlético FC enfrenta a Leones FC buscando salir del último puesto

Todos los detalles de la previa del partido entre Atlético FC y Leones FC, que se jugará el martes 3 de marzo desde las 15:00 horas en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

28 de febrero de 2026, 12:06 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Leones FC y Atlético FC se enfrentarán en el estadio Olímpico Pascual Guerrero el próximo martes 3 de marzo desde las 15:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 8 de la Primera B.

Así llegan Atlético FC y Leones FC

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

Atlético FC viene de caer por 0 a 1 frente a Bogotá FC. Ha empatado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 8 goles en contra y con 3 en el arco contrario.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

Leones FC perdió ante Independiente Yumbo por 0 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Logró convertir 5 goles y le han encajado 10.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 18 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Leones FC se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 3 puntos (3 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 5 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Quindío1665107
2Inter de Palmira1565018
3Real Cartagena1364115
15Leones FC57124-8
16Atlético FC37034-7

Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 9: vs Orsomarso: 11 de marzo - 17:45 horas
  • Fecha 10: vs Tigres: 15 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Real Cundinamarca: 24 de marzo - 17:45 horas
  • Fecha 13: vs Boca Juniors: 31 de marzo - 17:45 horas
  • Fecha 11: vs Envigado: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 9: vs Envigado: 11 de marzo - 15:30 horas
  • Fecha 10: vs Boca Juniors: 14 de marzo - 15:30 horas
  • Fecha 11: vs Inter de Palmira: 20 de marzo - 19:00 horas
  • Fecha 12: vs Barranquilla FC: 25 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 13: vs Patriotas FC: 1 de abril - 16:00 horas

Horario Atlético FC y Leones FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

