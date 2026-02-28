Atlético FC enfrenta a Leones FC buscando salir del último puesto

Leones FC y Atlético FC se enfrentarán en el estadio Olímpico Pascual Guerrero el próximo martes 3 de marzo desde las 15:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 8 de la Primera B.

Así llegan Atlético FC y Leones FC

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

Atlético FC viene de caer por 0 a 1 frente a Bogotá FC. Ha empatado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 8 goles en contra y con 3 en el arco contrario.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

Leones FC perdió ante Independiente Yumbo por 0 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Logró convertir 5 goles y le han encajado 10.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 18 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Leones FC se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 3 puntos (3 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 5 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Quindío 16 6 5 1 0 7 2 Inter de Palmira 15 6 5 0 1 8 3 Real Cartagena 13 6 4 1 1 5 15 Leones FC 5 7 1 2 4 -8 16 Atlético FC 3 7 0 3 4 -7

Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 9: vs Orsomarso: 11 de marzo - 17:45 horas

Fecha 10: vs Tigres: 15 de marzo - 15:00 horas

Fecha 12: vs Real Cundinamarca: 24 de marzo - 17:45 horas

Fecha 13: vs Boca Juniors: 31 de marzo - 17:45 horas

Fecha 11: vs Envigado: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 9: vs Envigado: 11 de marzo - 15:30 horas

Fecha 10: vs Boca Juniors: 14 de marzo - 15:30 horas

Fecha 11: vs Inter de Palmira: 20 de marzo - 19:00 horas

Fecha 12: vs Barranquilla FC: 25 de marzo - 17:00 horas

Fecha 13: vs Patriotas FC: 1 de abril - 16:00 horas

Horario Atlético FC y Leones FC, según país